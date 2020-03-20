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Yemeksepeti, TC Sağlık Bakanlığı'na 1 milyon TL bağışladı

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Şirket, Koronavirüs nedeniyle 'temassız teslimat' uygulamasına geçmişti
Yemeksepeti, TC Sağlık Bakanlığı'na 1 milyon TL bağışladı

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'temassız teslimat' uygulamasına geçtiğini duyuran Yemeksepeti, bu sefer de Sağlık Bakanlığı'na 1 milyon TL bağışladığını açıkladı.

Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Koronavirüs'le mücadele için Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan doktor ve personelin ihtiyacı olan ekipmanın temininde kullanılmak üzere 1 milyon TL bağışladığını duyurdu.

Aydın, Sağlık Bakanlığı'nın sonuna kadar yanında olacaklarını belirttiği paylaşımında, "Yemeksepeti ailesi olarak Korona'ya karşı yürütülen bu savaşta, Sağlık Bakanlığımız bünyesinde çalışan doktor ve personelin ihtiyacı olan ekipmanın temininde kullanılmak üzere 1.000.000 TL bağışladığımızı duyuruyorum. Sonuna kadar yanınızdayız" diye yazdı.

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