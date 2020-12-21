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Yemeksepeti'nde maskeli takip paniği: Aracın sahibi 'Satılık evlerin fotoğrafını çektim' dedi

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Yemeksepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın, takip edildiği iddiaları üzerine adli makamlarda başvuruda bulundu
Yemeksepeti'nde maskeli takip paniği: Aracın sahibi 'Satılık evlerin fotoğrafını çektim' dedi

Yemeksepeti isimli şirketin idari işler müdürü geçtiğimiz günlerde polis merkezine gitti. 5 Kasım günü şirket mailine bir gönderi geldiğini, gönderiyi bina yönetiminin postaladığını ve mailde Yemeksepeti ve NIKE işletmelerinin bulunduğu katların kimliği belirsiz kişiler tarafından görüntülendiğinin tespit edildiği yazıyordu.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; mail sonrası şirketin idari işler müdürü Murat Polat durumu Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın'a anlattı. Bina yönetiminin aldığı tedbir sonrası attığı mailde Nevzat Aydın'ın binaya giriş yaptığı otoparkı değiştirmesini ve bir süre binanın kapalı otoparkını kullanması gerektiği anlatıldı.

Binanın güvenlik görüntüleri incelendiğinde beyaz renkli bir aracın içerisinde yüzü maskeli şahsın bulunduğunu ve şahsın çeşitli açılardan görüntü almaya çalıştığını belirledi.

4 gün boyunca aynı aracın blok görüntülerini almak için çeşitli saat dilimleri içerisinde binaya giriş yaptığını fark edince olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Söz konusu araç tespit edilip sahibinin ifadesine başvuruldu. 31 yaşındaki Mustafa K., şunları söyledi:

"Kız arkadaşımla birlikte Kanyon AVM'nin arka sokaklarında ev arıyorduk. Eşim AVM içerisinde çalışmaktadır. Resmini çektiğim fotoğrafların satılık ilan olan evler olduğunu söylemek isterim."

Genç adam telefonunda bulunan fotoğrafları sunmak istediğini belirtip yanında kız arkadaşının da konuyla ilgili ifade vermek istediğini beyan etti. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma sürüyor.

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