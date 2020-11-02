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Yemeksepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın, minik Elif’in hayatı boyunca tüm eğitim masrafını üstlenecek

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İşadamı Nevzat Aydın, İzmir depreminde enkaz altından 65 saat sonra çıkarılan üç yaşındaki Elif’in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstleneceğini açıkladı.
Yemeksepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın, minik Elif’in hayatı boyunca tüm eğitim masrafını üstlenecek

Ege Denizi’nde, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde Doğanlar Apartmanı yıkıldı. Depremde Ege Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Seher Dereli Perinçek ve ikiz çocukları Elzem ve Ezel, Umut ve Elif de enkaz altında kaldı.

Anneyle 16 saat sonra irtibat kuruldu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu depremden yaklaşık 23 saat sonra, anne ve ikizleri Elzem ve Ezel yaralı olarak kurtarıldı. Umut’un ise cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler zamana karşı yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında 65 saat sonra Elif’e ulaştı. Binanın kolonuyla evin penceresi arasına sıkıştığı belirlenen Elif kurtarıldı.

İşadamı Nevzat Aydın, İzmir depreminin sembol ismi Elif’in eğitim masraflarını üstlenmek istediğini açıkladı. Aydın, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

“Minik Elif’in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istiyorum. Ulaşabileceğim bir mercii bulamadım. Lütfen ailesi, yetkililer, birileri bana mesaj atarak ulaşsın. Evet, gelecek saçma sapan tepkilere hazırlıklıyım.”

Aydın, bir sonraki paylaşımında ise, “İzmir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan Ulaş Bey aradı. Hiçbir sorun yok, kızımızı okutacağız” ifadelerini kullandı.

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