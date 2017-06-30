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Yemen krizine yeni çözüm girişimi

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Yemen krizine yeni çözüm girişimi
Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden krize yeni bir çözüm girişimi olduğunu bildirdi.

Şeyh Ahmed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'de üst düzey Fransız yetkililerle Yemen krizini ele aldıklarını belirtti.

Yemen barışı için bir adım ileriye götürecek yeni çözüm girişimini Fransa Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü aktaran Şeyh Ahmed, girişimin içeriğine dair bilgi vermedi.

Şeyh Ahmed, Yemen'de BM tarafından yürütülen barış sürecine verdikleri desteklerden dolayı Fransa'ya minnettar olduğunu vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığınca daha önce yapılan açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Şeyh Ahmed'in Paris'te ziyaretlerde bulunacağı duyurulmuştu. Açıklamada, Fransa'nın Şeyh Ahmed'in Yemen'deki çabalarını desteklediği bilgisi de paylaşılmıştı.

Yemen'deki anlaşmazlığın çözümü için taraflar arasında geçen yıl Kuveyt'te ABD gözetiminde gerçekleşen görüşmeler 90 gün sürmüş ancak sonuç alınamamıştı.

Yemen'de Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun destek verdiği meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar iki yıldan uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde devam ediyor.

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