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Yemen Ordusu Useylan İlçesini Husilerden Geri Aldı

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Yemen Ordusu Useylan İlçesini Husilerden Geri Aldı
Yemen Ordusu Useylan İlçesini Husilerden Geri Aldı

Yemen ordu birlikleri, ülkenin doğusunda yer alan Şebve kentine bağlı Useylan ilçesinde yeniden kontrolü sağladı.

Yemen'de askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şebve kentine bağlı Useylan ilçesi, orduya bağlı Amalika Tugayları tarafından kontrol altına alındı.

Birlikler, ilçeye bağlı El-Akde, El-Mahkeme, El-Hicr ve Vahid bin Aki bölgelerinde de kontrolü sağladı.

Husiler açıklama yapmadı

Görgü tanıkları, sayı belirtmeksizin, çatışmalarda iki taraftan da ölen ve yaralananların olduğuna işaret etti.

Husiler olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Husiler Eylül 2021'de ele geçirmişti

Husiler, Eylül 2021'de Şebve'ye bağlı Beyhan, Ayn ve Useylan ilçelerini ele geçirmişti.

Yemen ordusu, 27 Aralık 2021'de Şebve ilinde Husilerin ele geçirdiği ilçeleri yeniden kontrol altına almak için takviye birlik gönderildiğini duyurmuştu.

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