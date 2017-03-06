Yemen'de hastaneler acil durum ilan etti!

Yemen'in Şebva ilinde artan kolera salgını kaynaklı ölümlerin ardından hastanelerde acil durum ilan edildiği bildirildi.

Hükümetin kontrolündeki Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Şebva Valisi Birinci Yardımcısı Muhammed bin İdyu, Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen sığınmacıların taşıdığı kolera virüsünün yayılmasıyla mücadele için Şebva'daki 17 ilçenin tamamında bulunan hastanelere acil durum çağrısı yaptı.

Şebva'daki Atak Bölgesi'nde yer alan karantina merkezinde incelemelerde bulunan İdyu, Sağlık ve Nüfus Bürosu'nun, Yemen Kızılayı ile iş birliği yaparak salgınla mücadele etmek için aldığı koruyucu tedbirler hakkında bilgi aldı.

Muhammed bin İdyu, Sağlık ve Nüfus Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütüne, salgının kontrol altına alınması için acil müdahale çağrısında bulundu.

Şebva ilinde son bir hafta içerisinde 20 kişiye kolera teşhisi konulmuş, bunların 6'sı hayatını kaybetmişti.

Dünya Sağlık Örgütünden (WHO) yapılan açıklamada, Ekim 2016'dan bu yana ülkenin bazı bölgelerinde görülen kolera vakalarında artış olduğu belirtilerek, "Ülke genelinde kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e, şüpheli vaka sayısı ise 21 bin 790'a ulaştı." ifadesine yer verilmişti.

WHO'nun verilerine göre, ülkede 14,8 milyon kişi yeterli sağlık hizmetinden yoksun durumda bulunuyor. Örgüt ile sağlık kurumlarının 2016 yılında Yemen'de 10,6 milyon kişiye sağlık hizmeti sunduğu ifade ediliyor.