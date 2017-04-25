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Yemen’de her 10 dakikada beş yaşından küçük bir çocuk hayatını kaybediyor

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Yemen’de her 10 dakikada beş yaşından küçük bir çocuk hayatını kaybediyor
İç savaşın sürdüğü Yemen’de her 10 dakikada beş yaşından küçük bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin açıklamasında şöyle dendi: “Yemen, dünyadaki en büyük insani krizlerden birini yaşıyor. Ülke nüfusunun üçte ikisi, yani yaklaşık 19 milyon kişi, insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.”

Yemen’de 10 milyondan fazla insanın yoksulluk sınırının altında bulunduğu; en az 8 milyon insanın da içme suyuna erişme sorunu yaşadığı da vurgulandı.

Çocuklara ayrı parantez açılan açıklamada her 10 dakikada beş yaşın altında bir çocuğun öldüğü de bildirildi.

BM, daha önce Yemen’de acil insani yardım için 2.1 milyar dolarlık acil çağrı yapmış, söz konusu meblağın sadece yüzde 15’i toplanabilmişti.

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