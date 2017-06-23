Yemen'de kolera salgını sebebiyle bin 233 kişi hayatını kaybetti

Yemen'de nisan ayından bu yana kolera salgını nedeniyle bin 233 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan rapora göre, ülkede kolera salgınının başladığı nisan ayından bu yana bin 233 kişi yaşamını yitirdi.

Raporda, ülkenin 20 ilinde 27 Nisan'dan bu yana akut ishal olduğundan şüphelenilen 185 bin 301 vakanın kaydedildiği belirtildi. Söz konusu raporda, halihazırda yapılan tahliller sonucu 561 kişinin koleraya yakalandığının tespit edildiği kaydedildi.

Ülkedeki sağlık makamlarının önüne geçemediği kolera salgını için DSÖ, Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) gibi uluslararası örgütler tarafından Yemen'e tıbbi malzeme gönderilmişti.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.