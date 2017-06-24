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Yemen'de Marib'de ordu birlikleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 12 Husi militan öldü

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Yemen'de Marib'de ordu birlikleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 12 Husi militan öldü
Yemen'in doğusundaki Marib ilinde ordu birlikleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 12 Husi militan öldü.

Hükümet yanlısı Halk Direniş Güçleri'ne (HDG) ait Seba basın merkezinden yapılan açıklamada, ordu birliklerinin, Marib ilinin batısındaki El-Muhaddera bölgesinde Husilere ait mevzilere operasyon düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, operasyon sırasında ordu birlikleri ile Husiler arasında çıkan şiddetli çatışmalarda Husilerden 12 militanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteklediği meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor.

 

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