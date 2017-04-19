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SON DAKİKAUsta oyuncu hayatını kaybetti!

Yemen'de Suudi Arabistan'a ait Skorsky helikopter düştü

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Yemen'de Suudi Arabistan'a ait Skorsky helikopter düştü
Yemen'de Suudi Arabistan'a ait Skorsky marka bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 4'ü subay 12 asker hayatını kaybetti.

Yemen'in Marib kentinde Suudi Arabistan'a ait bir askeri helikopter düştü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerine ait Black Hawk tipi bir helikopterin, operasyon sırasında düştüğü belirtildi.

DÜŞME NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Helikopterin düşmesi sonucu 4'ü subay 12 askerin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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