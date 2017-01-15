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Yemen'de yönetim karşıtı 11 Husi öldürüldü

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Yemen'de yönetim karşıtı 11 Husi öldürüldü
Yemen'in doğusundaki Şebve ilinde hükümet birlikleri ve Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih yanlıları arasında yaşanan çatışmada 11 militanın öldüğü bildirildi.

Yemen ordusu basın bürosundan yapılan açıklamada, Husiler ile Salih yanlılarının Beyhan ilçesine saldırı düzenlediği belirtilerek, hükümete bağlı Halk Direniş Güçleri (HDG) destekli ordu birliklerinin saldırıyı püskürttüğü kaydedildi.

Taraflar arasında meydana gelen çatışmada Husilerden 11 militanın öldüğü, çok sayıda yaralının olduğu ifade edildi.

Yemen ordusu, Şebve'ye bağlı Useylan ve Beyhan ilçelerinin Husilerden alınması kapsamında geçen aralık ayında operasyon başlattığını duyurmuştu.

Öte yandan Yemen tarafından açılan ateş sonucu 1 Suudi Arabistan askerinin öldüğü belirtildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya açıklama yapan İçişleri Bakanlığı sözcüsü tümgeneral Mansur et-Turki, Yemen tarafından ülkenin güneyindeki Necran bölgesinde sınır koruma merkezine füze atıldığını ve ateş açıldığını aktardı.

Turki, emniyet güçlerinin karşılık verdiği saldırıda bir askerin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Husiler, dün yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Necran'da iki bölgeyi ele geçirdiklerini söylemişti.

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