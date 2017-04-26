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Yemen'de "zamana karşı yarış"

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Yemen'de "zamana karşı yarış"
BM başta çocuklar olmak üzere Yemen’de 19 milyon kişinin acil gıda yardımına muhtaç olduğunu açıkladı. BM, halihazırda dünyanın en büyük açlık kriziyle karşı karşıya olan Yemenliler için yardım konferansı düzenledi.

Cenevre'de Yemen'e uluslararası insani yardım toplamak üzere düzenlenen konferansta 2017 yılı içinde ülkeye 1,1 milyar dolarlık yardım taahhüdü kararı alındığı açıklandı.

Yemen'de yaşanan açlık krizini ‘'inanılmaz boyutlarda bir trajedi'' olarak tanımlayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaklaşık 17 milyon insanın yeterli beslenemediği Yemen'de toplam 19 milyon kişinin acil yardıma muhtaç durumda olduğunu vurguladı.

Antonio Guterres, Yemen’i  "dünyanın en büyük açlık krizinin yaşandığı ülke için" olarak tanımlayarak, acil yardım çağrısı yapmıştı.

BM Genel Sekreteri'ne göre, BM ve diğer partner yardım örgütlerinin ülkeye acil gıda, su, ilaç, barınma ve diğer yardımları ulaştırabilmesi için 2,1 milyar dolar gerekiyor.

Ne var ki, şu ana kadar sağlanan bağışlarla bu meblağın yalnızca yüzde 15'ine ulaşılmış durumda.

ALMANYA YEMEN'E FİNANSAL YARDIMI ARTIRACAK

Bu çerçevede Almanya'nın ülkeye yaptığı finansal yardımı artıracağı açıklandı. Federal Hükümet İnsan Hakları Sorumlusu Bärbel Kofler, Cenevre'deki konferansta yaptığı açıklamada Almanya'nın yardımları yaklaşık 17 milyon Euro artırma kararı aldığını söyledi.

2016 yılında Berlin Yemen'e 33 milyon 300 bin Euro tutarında bir yardım yapmıştı.

"ÖNLENEBİLİR HASTALIKLAR NEDENİYLE HAYATLARINI KAYBEDİYORLAR"

BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölge sorumlusu Geert Cappelaere de Cenevre'de yaptığı açıklamada, Yemen'e yapılacak yardımlarda, zamana karşı yarışıldığı uyarısını yaptı.

Yemen'deki çocukların durumuna dikkat çeken Cappelaere, ülkede 2 milyon 200 bin çocuğun yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu ve çok sayıda çocuğun aslında önlenebilecek hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Ailelerin, hayatta kalabilmeleri için çocuklarını erken yaşta evlendirdiğini ifade eden Cappelaere, ülkede hakim olan şiddet ortamında giderek daha fazla gencin çeşitli silahlı gruplara katıldığını da vurguladı.

Yemen'de Şii Husilerle Sünni hükümet güçleri arasında 2014 yılından bu yana bir iktidar savaşı yaşanıyor. 2015 yılının Mart ayında Husilere yönelik bir operasyon başlatan Suudi Arabistan da düzenlediği hava saldırılarıyla hükümete destek veriyor.

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