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Yemen'deki çatışmalarda 34 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

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Yemen'deki çatışmalarda 34 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
Yemen'in güneyindeki Şebve kentinde Husiler ile hükümet yanlısı güçler arasında çıkan çatışmalarda 34 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hükümet yanlısı Halk Direniş Güçleri (HDG) yetkililerinden Macid Umeyr el-Harisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şebve'nin Useylan ilçesinde yaşanan çatışmalarda 23 Husi militanı ile 11 askerin öldüğünü, 16 askerin yaralandığını söyledi.

Harisi, HDG güçleriyle destekli ordu birliklerinin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin havadan verdiği destekle Useylan'da Husilere ait pek çok mevziye saldırı düzenlediğini aktardı.

Yemen ordusu, geçen yıl aralık ayında Şebve'ye bağlı Beyhan ve Useylan ilçelerini Husilerden geri almak için askeri operasyon başlatmıştı.

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