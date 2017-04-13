 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.086
  • Altın 150,794
  • Dolar 3,6464
  • Euro 3,8819
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKALiderler görüşmesi tamamlandı

Yemen'deki gıda sorunu yıkım noktasına yaklaştı

» »
Yemen'deki gıda sorunu yıkım noktasına yaklaştı
Dünya Gıda Programı (WFP), yetersiz beslenme ve açlıkla mücadele eden Yemen'deki gıda sorununun, "yıkım noktasına" yaklaştığını belirtti.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı WFP'den yapılan açıklamada, Yemen'de yaklaşık 9 milyon kişiye ulaştırılacak acil gıda yardımlarının artırılacağı kaydedildi.

Daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde kıtlık ve gıda güvenliği sorunlarıyla boğuşan Yemen'deki gıda sorununun, "yıkım noktasına" yaklaştığı vurgulanan açıklamada, bir yıl boyunca 1,2 milyar dolar acil yardım yapılacağı ve Yemen'de gıda güvenliği sıkıntısı çekenlere aylık gıda yardımlarının temin edilmesi için bu miktarlar tedrici olarak artırılacağı ifade edildi.

Taiz, Hudeyde, Lahec, Ebyen ve Sa'da da açlık sorunlarının yaşandığına işaret edilen açıklamada, WFP'nin, insani çalışma alanında müttefikleriyle istişare ederek öncelikleri belirleyeceği belirtildi.

WFP'nin Yemen Temsilcisi Stephen Anderson da şiddetli gıda güvensizliği seviyesindeki 6,8 milyon kişiyle yetersiz beslenme sorunu yaşayan kadın ve çocukların ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğine dikkati çekti.

Anderson, "Yemen'de milyonlarca kişinin acil gıda yardımı yapılmadan artık hayatta kalması mümkün değil. Biz, canları kurtarmak ve kıtlığı engellemek için zamanla yarışıyoruz ancak bunun için acilen kaynaklara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana başta olmak üzere birçok bölgede kontrolü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Filipinler'de deprem12 Nisan 2017 Çarşamba 12:48
  • Tayvan hayvan hakları yasasını genişletti12 Nisan 2017 Çarşamba 10:57
  • Afganistan'da silahlı saldırı: 2 ölü10 Nisan 2017 Pazartesi 12:45
  • Myanmar'da feribot kazası: 20 ölü08 Nisan 2017 Cumartesi 09:52
  • ABD'nin Suriye saldırısına Rusya'dan sert tepki08 Nisan 2017 Cumartesi 09:47
  • Rusya'da "teröre azmettirmek" suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı06 Nisan 2017 Perşembe 09:01
  • Endonezya’da 40 milyon kişi heyelan riski altında05 Nisan 2017 Çarşamba 17:02
  • Kara mayınları, yasaklama anlaşmasına rağmen büyük tehdit05 Nisan 2017 Çarşamba 13:08
  • Rusya: Kimyasal silahlar muhaliflere ait05 Nisan 2017 Çarşamba 10:22
  • Rusya soruşturma komitesi St.Petersburg saldırganının kimliğini açıkladı05 Nisan 2017 Çarşamba 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti