Yemen'deki gıda sorunu yıkım noktasına yaklaştı

Dünya Gıda Programı (WFP), yetersiz beslenme ve açlıkla mücadele eden Yemen'deki gıda sorununun, "yıkım noktasına" yaklaştığını belirtti.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı WFP'den yapılan açıklamada, Yemen'de yaklaşık 9 milyon kişiye ulaştırılacak acil gıda yardımlarının artırılacağı kaydedildi.

Daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde kıtlık ve gıda güvenliği sorunlarıyla boğuşan Yemen'deki gıda sorununun, "yıkım noktasına" yaklaştığı vurgulanan açıklamada, bir yıl boyunca 1,2 milyar dolar acil yardım yapılacağı ve Yemen'de gıda güvenliği sıkıntısı çekenlere aylık gıda yardımlarının temin edilmesi için bu miktarlar tedrici olarak artırılacağı ifade edildi.

Taiz, Hudeyde, Lahec, Ebyen ve Sa'da da açlık sorunlarının yaşandığına işaret edilen açıklamada, WFP'nin, insani çalışma alanında müttefikleriyle istişare ederek öncelikleri belirleyeceği belirtildi.

WFP'nin Yemen Temsilcisi Stephen Anderson da şiddetli gıda güvensizliği seviyesindeki 6,8 milyon kişiyle yetersiz beslenme sorunu yaşayan kadın ve çocukların ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğine dikkati çekti.

Anderson, "Yemen'de milyonlarca kişinin acil gıda yardımı yapılmadan artık hayatta kalması mümkün değil. Biz, canları kurtarmak ve kıtlığı engellemek için zamanla yarışıyoruz ancak bunun için acilen kaynaklara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana başta olmak üzere birçok bölgede kontrolü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.