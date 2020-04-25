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Yemen’deki Husiler “ateşkes yok” açıklaması yaptı

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Yemen’deki Husiler “ateşkes yok” açıklaması yaptı
Yemen’deki Husiler “ateşkes yok” açıklaması yaptı

Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin tek taraflı ilan ettikleri ateşkese karşılık, ülkede herhangi bir ateşkesin olmadığı yanıtını verdi.

Husi yetkililerinden Muhammed el-Buheyti, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen’de herhangi bir ateşkesin bulunmadığını, Suudi Arabistan’ın uzatma kararı aldığı ateşkesin ise tırmandırmadan ibaret olduğunu belirtti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen’de, İran destekli Husiler, Eylül 2014’ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Diğer yandan, Yemen ordusu, Marib vilayetindeki Husilere ait 3 askeri birliği yok ettiğini duyurdu.

Ülkenin doğusundaki Marib vilayeti Survah cephesi komutanı Tuğgeneral Ahmed Ebu Usba, orduya ait Semtembernet haber sitesine yaptığı açıklamada, geçen günlerde, İran destekli Husilerin büyük çaplı saldırılarının Yemen ordusu tarafından püskürtüldüğünü, karşı tarafın ağır can kaybı verdiğini ve askeri teçhizatlarının büyük hasara uğratıldığını söyledi.

Survah cephesinde saldırı hazırlığı yapan Husi milislere ait 3 büyük birliğin yok edildiğini belirten Usba, Marib vilayeti güzergahını ele geçirmek üzere Husilerin yaklaşık iki aydır hazırlık yaptıklarına dikkat çekti.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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