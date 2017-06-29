 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.806
  • Altın 140,687
  • Dolar 3,5114
  • Euro 4,0116
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAErol Refikoğlu için acil kan aranıyor

Yemen'deki olaylar

» »
Yemen'deki olaylar
Yemen'in Marib ilinde Husiler ile ordu birlikleri arasında yaşanan çatışmalarda 21 militanın öldüğü bildirildi.

Hükümet yanlısı Halk Direniş Güçleri'nden (HDG) yapılan yazılı açıklamada, "Husiler ile ordu birlikleri arasında dünden bu yana şiddetli çatışmalar sürüyor. Ordu birlikleri, Saruh ilçesinin kuzeyindeki stratejik Mirsed Dağı'nı kontrol altına almaya çalışıyor." denildi.

Açıklamada, çatışmalarda 21 Husi militanın öldürüldüğü ve yaralıların da olduğu belirtildi.

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Saruh ilçesinde Husilerin takviye unsurlarına yönelik hava saldırılarını artırdı. Koalisyona ait savaş uçaklarının çok sayıda militanı taşıyan 4 devriye aracını hedef aldığı aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteklediği meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yemen'den Suudi Arabistan'a roket saldırısı: 2 yaralı var28 Haziran 2017 Çarşamba 09:20
  • Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı El-Cubeyr'den Katar açıklaması28 Haziran 2017 Çarşamba 09:11
  • Esed güçleri, cebel Ekrad ve İdlib kırsalını vurdu27 Haziran 2017 Salı 12:25
  • İsrail'den Gazze'ye saldırı27 Haziran 2017 Salı 10:57
  • Ürdün'de umreden dönenleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 6 ölü, 38 yaralı27 Haziran 2017 Salı 09:07
  • Mısır’da yolunu kaybeden 3 kişi açlıktan öldü26 Haziran 2017 Pazartesi 10:41
  • Pakistan’da tanker faciası26 Haziran 2017 Pazartesi 09:51
  • Ummanlı ve Kuveytli vatandaşlardan Katar’a destek26 Haziran 2017 Pazartesi 09:41
  • İsrail, Suriye’yi yine vurdu26 Haziran 2017 Pazartesi 09:41
  • Afganistan'da Taliban saldırısında 10 polis hayatını kaybetti26 Haziran 2017 Pazartesi 09:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti