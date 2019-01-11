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Yemen'deki saldırıdan korkunç görüntüler

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Yemen'in Lahic kentinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda El-Aned Askeri Üssü'ndeki geçit töreni hedef alındı. Saldırıda, aralarında üst düzey askeri yetkililerin de olduğu ölü ve yaralılar bulunuyor.
Yemen'deki saldırıdan korkunç görüntüler

Yemen'in güneyinde yer alan Lahic kentindeki El-Aned Askeri Üssü'ne insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, aralarında üst düzey askeri yetkililerin de olduğu ölü ve yaralıların bulunduğu belirtiliyor.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, El-Aned Askeri Üssü'ndeki eğitim yılının başlaması münasebetiyle düzenlenen tören sırasında insansız hava aracıyla bombalı saldırı düzenlendi.

 

 

 

İlk belirlemelere göre aralarında üst düzey askeri yetkililerin de olduğu 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtilirken, ölü sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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