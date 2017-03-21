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Yemen'deki şiddet olayları

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Yemen'deki şiddet olayları
Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde hükümet güçleri ile Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlıları arasında meydana gelen çatışmalarda 3 asker ve 11 militanın öldüğü bildirildi.

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde hükümet güçleri ile Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlıları arasında meydana gelen çatışmalarda 3 asker ve 11 militanın öldüğü bildirildi.

Taiz Ordu Birlikleri Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Husilerin kentin güneyindeki El-Akrud bölgesi ile Es-Sayyar köyüne düzenlediği saldırıların ardından militanlar ile ordu birlikleri arasında çatışmalar patlak verdi.

Taraflar arasında meydana gelen çatışmalarda 11 militan ve 3 askerin öldüğü ifade edilerek, söz konusu saldırılarda hükümet karşıtı birliklerin bölgede herhangi bir ilerleme kaydedemediği aktarıldı.

Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Taiz'deki El-Hennaya, Vadi el-Fakı bölgelerinde Husiler ile Salih yanlılarının mevzilerini hedef alarak hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Söz konusu hava saldırılarında, militanlardan ölü ve yaralıların olduğu iletilerek, bölgede Husilere ait araçların kullanılmaz hale geldiği ifade edildi.

Yıllardır siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ülke genelinde farklı bölgelerde devam ediyor.

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