Yemen’den BAE’ye füze saldırısı: Tehdit ettiler

Yemenli Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dhabi’ye balistik füze fırlatırken ticaret merkezi Dubai kentine de insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi.

BAE gece saatlerinde fırlatılan füzelerin düşürüldüğünü ve herhangi bir hasar gerçekleşmediğini açıkladı.

İran’a yakın olan Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sarea televizyondan yaptığı açıklamada, “Vatandaşların, kent sakinlerinin ve şirketlerin gelecek dönemde hedef alınabilecek önemli genel merkezlerden ve tesislerden uzak durmaları konusundaki uyarımızı yineliyoruz” dedi.

‘BALİSTİK FÜZELER ENGELLENDİ’

BAE tarafından bugün yapılan açıklamada İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Abu Dabi’ye yapacağı ilk resmi ziyaret gününde Husilerin attıkları balistik füzelerin engellediğini ifade edildi.

İran’a yakın olan Husiler Yemen’de Suudi Arabistan’ın önderlik ettiği ve BAE’nin de içinde yer aldığı askeri koalisyon ile savaşıyorlar. BAE, askeri koalisyonda önceki yıllara kıyasla daha az rol alıyor olsa da Yemen ordusuna ekipman sağlamış ve askerlerini eğitmişti.

Husilerin bugünkü İHA ve balistik füze saldırısı, BAE’ye son iki haftada yapılan üçüncü benzer saldırı olarak kayda geçti.

Saldırılar, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un tarihi BAE ziyareti sırasında gerçekleşti.

Herzog’un, Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Mohammed bin Zayed El Nahyan ile güvenlik ve ikili ilişkiler konusunda görüşeceği bildirildi.