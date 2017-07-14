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Yemen'e 78 tonluk tıbbi yardım

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Yemen'e 78 tonluk tıbbi yardım
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), UNICEF ve Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü’nün 78 ton tıbbi malzeme taşıyan iki kargo uçağının Yemen'in başkenti Sana'ya ulaştığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 78 ton tıbbi malzeme taşıyan iki kargo uçağının Yemen'in başkenti Sana'ya ulaştığını duyurdu.

 

UNICEF'in Yemen'deki sözcüsü Muhammed el-Esadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNICEF'e ait 71 tonluk ve Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütüne ait 7 tonluk tıbbi yardım malzemesi taşıyan iki uçağın Uluslararası Sana Havaalanı'na indiğini söyledi.

 

Esadi, UNICEF'in son üç gün içinde Yemen'e gönderdiği tıbbi yardımın 171 tona ulaştığını aktardı.

 

Söz konusu yardımlar, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom'un kolera salgınının yayıldığı Yemen'de sağlık sisteminin çökeceği yönündeki uyarılarının ardından yapıldı.

 

Adhanom, iki gün önce BM Güvenlik Konseyinde yaptığı açıklamada, Yemen'de 15 milyon kişinin temel sağlık hizmetine muhtaç olduğunu ve kolera vakalarının sağlık sisteminin yeterli olmaması nedeniyle arttığını söylemişti.

 

Çatışmalar ve yoksulluk nedeniyle sağlık alanında ciddi sıkıntı çeken Yemenliler, son dönemde kolera salgınıyla da mücadele ediyor.

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