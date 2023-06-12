Dövizde yaşanan hareketlilik sonrasında tüketim ürünlerine zam yapılmaya başlandı. Yemlik arpa fiyatlarına zam geldi.
Yemlik arpa fiyatlarında artış yaşandı. Süt ve süt ürünlerine de önümüzdeki günlerde zam gelmesi bekleniyor.
Dövizde yaşanan hareketlilik sonrasında tüketim ürünlerine zam yapılmaya başlandı. Yemlik arpa fiyatlarına zam geldi.
Yemlik arpa fiyatlarında artış yaşandı. Süt ve süt ürünlerine de önümüzdeki günlerde zam gelmesi bekleniyor.
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