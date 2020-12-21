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Yemlik arpa peşin fiyatı yeniden düzenlenerek kilosu 2 TL olarak belirlendi

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TÜK’ten hayvan üreticilerine ve yem fabrikalarına duyuru... Yemlik arpa peşin fiyatı yeniden düzenlenerek 2 TL/kg olarak belirlendi. İlk aşamada ithal edilecek 3000 tonluk yemlik arpa cuma günü gelecek.
Yemlik arpa peşin fiyatı yeniden düzenlenerek kilosu 2 TL olarak belirlendi

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), ülkeye yapılacak arpa ithalatı sonucunda oluşacak olan maliyetlerin yükselmesi ve üreticiler arasındaki fırsat eşitliğini bozmamak amacıyla, bugünden itibaren yemlik arpanın peşin fiyatının 2 TL/kg olarak belirlendiğini açıkladı.

TÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada, TÜK’ün; küresel piyasalarda yüksek arpa talebinin etkisiyle oluşan fahiş fiyatların ülkedeki et ve süt üreticilerinin korunması amacıyla TC Toprak Mahsulleri Genel Müdürlüğü ile imzaladıkları sözleşme çerçevesinde, ülkeye ithal edilecek ilk parti 3 bin  tonluk yemlik arpanın cuma günü adaya varmasının beklendiği  belirtildi.

Ülke üreticilerinin ihtiyaçları temelinde yemlik arpa ithalatının haftalık periyotlarla devamının sağlanması için gerekli olan tüm çalışmaların tamamlandığı da belirtilen açıklamada, yeni saptanan yemlik arpa fiyatı da açıklandı:

“Toprak Ürünleri Kurumu olarak, yapılacak olan arpa ithalatı sonucunda oluşacak olan maliyetlerin yükselmesi münasebeti ile üreticilerimiz arasındaki fırsat eşitliğini bozmamak adına, Kurumumuzun depolarında bulunan arpa stoku ile Toprak Mahsulleri Ofisi’nden ithal edilecek aranın paçal maliyetinin hesaplanması sonucunda üreticilerimize asgari seviyede bir fiyat saptanmış olup, 21 Aralık 2020 tarihinden itibaren yemlik arpanın peşin fiyatı 2 TL/kg olarak belirlenmiştir”.

Açıklamada ayrıca, “KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla Küçükbaş Hayvan Üreticilerimize faiz destekli arpa sağlanması projesi kapsamında Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. ile Kurumumuz arasında imzalanan protokol sonucunda, kredileri 21.12.2020 tarihinde onaylanmış olan Küçükbaş Hayvan Üreticilerine ve TÜK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki tüm satışlarda, üreticilerimiz adına belirlenen tüm fiyat ve koşulların devamının sağlanması kararı alınmıştır” denildi.

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