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Yenal Senin: Biz memleket derdinde, onlar arazi

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"Bakan yakınlarına devlet arazi verilmesiyle uğraşmak hem bizim hem de kanaatimce toplumun ağrına gidiyor"
Yenal Senin: Biz memleket derdinde, onlar arazi

Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin, dün başlayan ve hükümet ortakları arasında fikir ayrılığı yaşanan Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın oğlunun ortağı olduğu üniversiteye arazi kiralaması olayına tepkiler sürüyor.

Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin, “ekonomik kriz ortamında her şeye rağmen canla başla bir şeyler yapmaya gayret gösterirken, memleketin derdini kendimize dert edinmişken, Bakan yakınlarına devlet arazi verilmesiyle uğraşmak hem bizim hem de kanaatimce toplumun ağrına gidiyor. Bu partiye gönül verenlerin bunu sineye çekmesini kimse beklemesin" ifadelerini kullandı.

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