Yenal Senin: "Bu süreç 2-3 gün sonra biraz daha netleşecektir"

Senin, “Geniş tabanlı hükümeti tanımlarken, mecliste grubu olan 3 siyasi partinin daha verimli bir 7-8 ay geçireceğini düşündüğümüz için UBP-CTP-HP modelini kastettik. Tufan Erhürman’ın aklında olan modellerden biri belki de budur” dedi.

HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin, radikal adımlar atacak, sektörleri canlandıracak, sorunları çözebilecek bir hükümete ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Sorumluluk almaya hazırız" dedi. HP'nin geniş tabanlı hükümet çağrısı yaparken, UBP-CTP-HP formülünü kastettiğini belirten Senin, "Belki Tufan Erhürman'ın da aklında olan modellerden biri budur" diye konuştu.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkan Vekili Yenal Senin, TV2020'de Reşat Akar'ın sunduğu programa telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu...

"SOKAKTA ERKEN SEÇİMİ İSTEYEN YOK"

HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin, sokakta erken seçimi isteyen bir kişi bile olmadığını belirtti; hükümet sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı.

2021’deki mali yapının kötü durumda olacağını dile getiren Senin, “Kaynakların gelmesinde sıkıntı var. Bunu çözecek, radikal adımlar atacak, her sektörü canlandıracak yapı bir an önce kurulmalıdır. Biz sorumluluk almaya hazırız. Bir sonraki seçimi düşünecek durumda değiliz” dedi.

Bugün gerçekleşen CTP-HP görüşmesine de değinen Senin, olumlu çerçevede gerçekleşen toplantıda geniş tabanlı hükümet formülü ve prensiplerin konuşulduğunu aktardı.

"CTP-UBP-HP BELKİ ERHÜRMAN'IN DA AKLINDA VARDIR"

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in hükümeti kurma yetkisini aldığından beri geniş tabanlı seçim hükümeti çağrısı yaptıklarını hatırlatan Yenal Senin, “Geniş tabanlı hükümeti tanımlarken, mecliste grubu olan 3 siyasi partinin daha verimli bir 7-8 ay geçireceğini düşündüğümüz için UBP-CTP-HP modelini kastettik. Tufan Erhürman’ın aklında olan modellerden biri belki de budur” dedi.

Reşat Akar’ın sorusu üzerine CTP-HP görüşmesinde, UBP’li veya UBP’nin içinde olmadığı bir formülün konuşulmadığını söyleyen Senin, “Genellikle dinleyen ve sorgulayan pozisyonda olduk. Bu süreç 2-3 gün sonra biraz daha netleşecektir” dedi.

Geniş tabanlı bir seçim hükümeti olması gerektiğini belirten Yenal Senin, seçim tarihinin biraz ötelenebileceğine işaret ederek, partiler arası istişarelerden sonra gerekli kararı Parti Meclisi’nin vereceğini aktardı.