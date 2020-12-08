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Yenal Senin:"Hükümete 'hayırlı olsun' demeyeceğim''

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HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin: "Hükümete 'hayırlı olsun' demeyeceğim, atacağınız her adımda nefesimiz ensenizde..."
Yenal Senin:"Hükümete 'hayırlı olsun' demeyeceğim''

HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı:

''Ubp-Dp-Ydp koalisyonu kuruldu. Böyle bir oluşuma hayırlı olsun diyemeyeceğim. Anti demokratik bir yapıda kurulan, hükümet olmak için her yol mübahtır diyenlerin, iradeyi ayaklar altına alan bu yapıya karşı Halkın Partisi olarak söyleyeceğim tek şey #Takipteyiz sözü olacak. Atacakları her adımda, alınacak her kararda nefeslerimizi enselerinde hissedeceklerinden şüpheniz olmasın.''

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