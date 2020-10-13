  • BIST 1.177
  • Altın 486,561
  • Dolar 7,8840
  • Euro 9,2976
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka

Yenal Senin:“Mücadele ruhumu ileriye ne kadar taşırım bilemiyorum”

» »
Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin seçim sonucundan memnun olmadıklarını belirtti.Kaynak: “Mücadele ruhumu ileriye ne kadar taşırım bilemiyorum”
Yenal Senin:“Mücadele ruhumu ileriye ne kadar taşırım bilemiyorum”

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin seçim sonucundan memnun olmadıklarını belirtti. Senin “Mücadele ruhumu, enerjimi, inancımı ileriye ne kadar taşırım bilemiyorum” diye konuştu.

Sosyal medya paylaşımında HP’nin desteklediği Kudret Özersay ile ilgili düşüncelerini paylaşan Senin, “Hatalarımız olmuş mudur? Pek tabi. Diğer herkesin olduğu gibi. Bu toplum için çok bedeller ödeyen böyle bir DEĞERİN karşılığı bu mu olmalıydı?” diye sordu.

İşte Senin’in paylaşımı:

“Kendi adımıza bir seçim sürecini daha tamamladık. Sonuçlar bizi memnun etmemiştir. Halkın takdirine saygım sonsuzdur. Ancak her sonucun bir bedeli olacağı aşikardır. Ben inandığım, desteklediğim adayla bu yolu yürümekten ONUR duydum. O'nunla geçirdiğim her saniye benim için paha biçilemez. Bu yolda terimin son damlasına kadar mücadele ettim ve bu mücadeleden zerre pişmanlık duymadım. Tek amacımız inandığımız değerlerin ve vizyonun halk tarafından destek görmesidir."

Hatalarımız olmuş mudur? Pek tabi. Diğer herkesin olduğu gibi. Bu toplum için çok bedeller ödeyen böyle bir DEĞERİN karşılığı bu mu olmalıydı? İlerleyen dönemler bu sorunun cevabını bize verecektir. Bu mesajı yazarken siyasi partimin veya bulunduğum makamın sıfatını taşıyarak değil, sizin tanıdığınız Yenal olarak yazmaktayım. Hem kendi geleceğim, hem de hocanın geleceği ile düşüncelerini ve desteklerini içeren çok sayıda mesaj var. Sağ olsunlar. Çok duygulandığımı belirtmek isterim. Ancak mücadele ruhumu, enerjimi, inancımı ileriye ne kadar taşırım bilemiyorum. Şu anki sorumluluğum bilincinde, bu yolda ihmal ettiğim özellikle eşim ve ailemle istişare ederek, düşüncelerimi yakın zamanda paylaşacağım. Destek veren, vermeyen - seven, sevmeyen herkese çok teşekkürler.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ersin Tatar CTP’de…13 Ekim 2020 Salı 12:32
  • Türk Birliği Dayanışma Derneği Öğrencilere 30 Tablet Dağıttı13 Ekim 2020 Salı 12:30
  • 2 Metre'den Düşerek Yaralandı13 Ekim 2020 Salı 11:55
  • Yolda Para Buldu, Cebine Koydu, Tutuklandı13 Ekim 2020 Salı 11:48
  • İsmail Saymaz Sözcü'de yazdı... İmamoğlu'na ne yapıldıysa aynısı Akıncı'ya da yapılıyor13 Ekim 2020 Salı 11:45
  • (Gelişme) Kazan Hırsızlığında, Bir Kişinin Daha Bağlantılı Olduğu Tespit Edildi13 Ekim 2020 Salı 11:44
  • Gönyeli'de Uyuşturucu Operasyonu; 1 Tutuklu13 Ekim 2020 Salı 11:40
  • Halkın Partisi Seçim Sonuçlarını Değerlendiriyor13 Ekim 2020 Salı 11:22
  • Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler13 Ekim 2020 Salı 11:19
  • TDP MYK bu akşam toplanıyor...13 Ekim 2020 Salı 10:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti