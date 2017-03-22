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Yeneroğlu: Bakanların etkinliklerine ilişkin karar alınmadı

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Yeneroğlu: Bakanların etkinliklerine ilişkin karar alınmadı
AKP milletvekili Yeneroğlu Türk bakanların katılacağı etkinliklere ilişkin karar alınmadığını belirtti. UETD ise Türk siyasetçilerin Almanya'da katılacağı etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı.

Alman medyasına yansıyan Almanya'da Türk bakan ve siyasetçilerin katılacağı etkinliklerin iptal edildiğine ve kararın Ankara tarafından alındığına ilişkin haberlerin ardından, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Yurtdışı Seçim Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Yeneroğlu mesajında "AK Parti'nin yurtdışı programlarıyla ilgili yeni bir kararımız yoktur. Bilgiler yanıltıcıdır” ifadesini kullandı.

Daha önce Fransız haber ajansı AFP, AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi sözcüsüne dayandırarak verdiği haberde, Almanya'daki etkinliklerin iptal ediliğini ve kararın Ankara'dan alındığını duyurmuştu.

Mustafa Yeneroğlu, Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada ise Türk bakanların katılacağı etkinliklere ilişkin henüz karar verilmediğini, ancak şu aşamada bakanların katılacağı bir etkinliğin planlanmadığını belirtti. Yeneroğlu, eğer bir bakan resmi programı çerçevesinde yurt dışında bulunursa, etkinliklere katılmasının gözden geçirilebileceğini ifade etti.

Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da referandum etkinliğine katılmasının planlanmadığını da sözlerine ekledi.

"İyi niyet adımı

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nden (UETD) ise salı günü yapılan açıklamada, Türk siyasetçilerin Almanya'da katılacağı referandum etkinliklerinin iptal edildiği belirtildi. UETD Genel Sekreteri Bülent Bilgi bu kararı UETD olarak aldıklarını ve "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Avrupa'daki programlarını iptal etme hususunu ise partinin temsilcilerine sormak gerektiğini" ifade etti. Bilgi, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, programların iptal edilmesinin "Avrupa’da iyi niyet adımı olarak algılanmasını umduklarını” söyledi. Bilgi, Avrupa’da Türk yetkililerin etkinlikleriyle ilgili yürütülen kampanyanın doğru olmadığını düşündüklerini belirterek, "Bu kampanyanın haksız sebeplere dayandığını görüyoruz ve bu iyi niyet adımının da karşı taraftan görülmesini bekliyoruz” dedi. “Karşı taraf” olarak bu etkinliklere muhalif olan tüm ülkeleri, medya ve siyasetçileri kast ettiğini belirten Bilgi, "Türkiye'yi sürekli rencide edici açıklamaların önlenmesi, yapılmaması veya dozajın bir nebze olsun düşürülmesi hususunda bir adım atılmasını beklediklerini” kaydetti. 

Genel Sekreter Bülent Bilgi referandum öncesinde "bilgilendirme” etkinliklerine ise devam edeceklerini, "bunun demokrasinin en doğal kurallarından biri” olduğunu söyledi.

Almanya'da AKP'li siyasetçilerin katıldığı ve katılmasının planlandığı etkinliklerin çoğu UETD tarafından düzenlenmişti.

Karar memnuniyet yarattı

Köln merkezli UETD'nin Almanya'da Türk siyasetçilerin katılacağı etkinlikleri iptal ettiğini açıklaması Berlin'de memnuniyetle karşılandı.

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Alman Meclis Grup Başkanı Volker Kauder salı günü Berlin'de yaptığı açıklamada "referandum kampanyası için Almanya'ya başka siyasetçinin gelmeyecek olmasını memnuniyetle karşıladığını” belirtti.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, "Türkiye'nin bakanlarını artık Almanya'ya göndermekten vazgeçmesi karşısında rahatladığını” dile getirdi. Oppermann, referandum etkinlikleri nedeniyle yaşanan gerginliğin Türkler ve Almanlar arasındaki ilişkilere zarar verdiğini belirterek, "Almanya'da barışçıl ve dostça bir arada yaşayan Türkler ve Almanların karşı karşıya gelmesini engellemeleri gerektiğini” söyledi. Oppermann, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in  verdiği "çok zekice hazırlanmış nota” ile Ankara'ya Türk siyasetçilerin Almanya'daki etkinliklere katılmasının sınırlarının gösterildiğini kaydetti.

Alman hükümeti Almanya’daki Türk vatandaşlarının, referandumda Almanya'dan oy kullanabilmelerine onay vermiş, ancak Ankara'ya verilen sözlü notada Türk siyasetçilerin Almanya hakkındaki söylemlerine, burada yapılacak siyasi etkinliklere sınırlar çizilmişti. Ankara'ya iletilen notada, buna uyulmadığı takdirde iznin gözden geçirebileceği mesajı yer almıştı.

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