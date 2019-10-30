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Yeneroğlu: Cumhurbaşkanımız AK Parti'den istifa etmem noktasında kanaat bildirdi

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AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu'ndan (MKYK) istifa ettiğini açıkladı.
Yeneroğlu: Cumhurbaşkanımız AK Parti'den istifa etmem noktasında kanaat bildirdi

Yeneroğlu şunları söyledi:

"MKYK üyeliğine seçildim. O süreçte de Türkiye'nin önünde olan ve Türkiye'nin itibarını zedeleyen insan hakları ihlallerinin kaldırılması noktasında hem partinin yetkili organlarında hem de kamuoyunda eleştirilerimi paylaştım. SOn iki mkyk toplantısında bu rahatsızlıklarımın karşılık bulmadığına dair bir ümit taşıyamadığım için de katılmadım. 28 Ekim 2019 tarhinde de artık bu süreci çok daha fazla sürdürmek hem makama karşı saygısızlık olur. Konuşmadığım takdirde ideallerime saygısızlık olarak nitelendireceğim noktada MKYK'dan istifa ettiğimi cumhurbaşkanımıza ilettim. Genel sekreterle yaptığım konuşmada AK Parti'nin kuruluş felsefesine dönmesi gerektiğini söyledim. Genel sekreterimiz bu görüşlerimi dinledi. Cumhurbaşkanımızın AK Parti'den istifa etmem noktasında kanaat bildirdiğini ifade etti."

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