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Yengeç burcu (22 Haziran - 22 Temmuz)

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Yengeç burcu (22 Haziran - 22 Temmuz)
Burçları 2018'de ne bekliyor?

YENGEÇ BURCU KADINI AŞK HAYATI:

Yılın ilk dört ayında kalbinin kapılarını karşı cinse kapatacak olan yengeç burcu kadınının bu sessizliği terazi burcu erkeğiyle başlayacak olan fırtınalı aşkla sona erecek. Onunla hayatı boyunca tadamayacağı duyguları yaşayacak.

EVLİLİK HAYATI:

Yengeç burcu kadını 2018’de kötü bir evlilik yaşayacak. Ailesi ile daha fazla yakınlaşması ve anlaşmazlıkları gidermesi gerekecek. Ancak başarılı olamadığı takdirde mayıs ayında bazı tehlikeleri göze alması lazım.

İŞ HAYATI:

Yılın ilk aylarında yaptığınız işler hak ettiği halde takdir edilmeyecek. Bu dönemde yapılacak yeni bir iş teklifini hemen kestirip atmaması, üzerinde düşünmesi, yengeç burcu kadının menfaatine olacak.

YENGEÇ BURCU ERKEĞİ AŞK HAYATI:

Yengeç burcu erkeğinin içindeki huzursuzluk aşk hayatına da etki yapacak. Sevebileceği kişiyi, bu nedenle tahlil etmekte zorlanacak. Ancak yıl sonuna doğru onu büyük bir mutluluk bekliyor.

EVLİLİK HAYATI:

Arda bir kendini bitkin hissedecek olan yengeç erkeğinin bu hali evliliğine de yansıyacak. 2018’de bekar olan yengeç erkeğine güzel sürprizler hazırlıyor.

İŞ HAYATI:

Gireceği yeni bir iş onun kendini göstermesine olanak sağlayacak. Bu da yengeç erkeğinin kendine olan güvenini artırarak başarılı olmasını sağlayacak. Gerektiğinde geriye çekilmesini bilen kazanacak.

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