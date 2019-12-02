Yeni AB Komisyonu resmen göreve başladı

Avrupa Parlamentosu'nun geçen hafta yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyelerini onaylaması ile Alman siyasetçi Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Komisyon resmi olarak bugün görevine başladı.

Beş yıl boyunca görev yapması öngörülen yeni AB Komisyonu'nu bekleyen öncelikli konular ve yeni Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'ın hedefleri şöyle:

İklim koruma

Avrupa’nın 2050 yılında ilk sıfır karbon üretecek kıta olması öngörülüyor. AB Komisyonu Başkanı on der Leyen, görevinin ilk 100 günü içinde bu hedefe ulaşılması için yapılması gerekenleri içeren bir yasa tasarısı sunmayı planlanıyor. Von der Leyen, AB’nin sera gazı emisyonunu azaltma yönündeki hedeflerini önemli ölçüde büyütmek istiyor. Buna göre, 2030'a kadar sera gazı emisyonunun yüzde 55 azaltılması öngörülüyor. Daha önce bu hedef yüzde 40 olarak belirlenmişti. Von der Leyen, karbondioksit vergisi planlamasa da emisyon ticaretini ulaşım ve binaları kapsayacak şekilde genişletmeyi öneriyor.

Göç

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, tıkanan AB mülteci reformu sürecini yeniden canlandırmak istiyor. Bu plan, sığınmacı kabul eden AB’ye üye ülkelerin üzerindeki "yükün” yapılacak reformla “yeniden dağıtılmasını” içeriyor. Von der Leyen, Akdeniz'de sığınmacıların kurtarılması konusunda da kalıcı bir çözüm bulmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, AB’nin dış sınırlarında görevlendirilmesi planlanan memurların sayısının şimdiye kadar öngörülenden daha hızlı bir şekilde artırılması düşünülüyor. Buna göre, AB Sınır Koruma Ajansı Frontex bünyesinde çalışacak memurların sayısı 2027 yerine 2024’e kadar yaklaşık 10 bin artırılacak.

Sosyal refah

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen’ın hedeflerinden biri de gençler arasındaki işsizlikle mücadele etmek. Bunun yanı sıra “asgari ücretin adil” olmasını ve Avrupa genelinde işsizlik sigortası uygulaması başlatmayı istiyor. Böylelikle, üye ülkelerin kriz dönemlerinde finansal açıdan rahatlatılması hedefleniyor.

Dış ticaret

Ursula von der Leyen, AB'nin yapacağı serbest ticaret anlaşmalarına iklim koruma, çalışanların haklarının korunması ile çocuk işçiliğine karşı mücadele gibi "yüksek standartların” getirilmesini hedefliyor. Bu konuda üye ülkelerin bu standartları uygulayıp uygulamadığının denetlenmesi de von der Leyen'in planları arasında.

Brexit

Von der Leyen, Birleşik Krallık'ın AB’den ayrılmasını düzenleyen Brexit anlaşmasını "tek ve en iyi anlaşma” olarak nitelendiriyor. Brexit'in şimdiye kadar üç kere ertelenmiş olması ise güvensizlik yaratan bir etken. Özellikle, Ocak ayında AB'den ayrılma planlarını gerekçe gösteren İngiltere'nin komisyon üyeliği için hiçbir ismi aday göstermemesinin yeni Komisyon'un meşruluğunu tehlikeye atabileceği yorumları yapılıyor.

Dış ilişkiler ve savunma politikası

Almanya'nın eski Savunma Bakanı von der Leyen, dış ve güvenlik politikasında kararların oybirliği yerine oy çokluğu ile alınmasını öneriyor. "Yumuşak güç” olmanın yeterli olmayacağını ifade eden von der Leyen “Avrupa’nın gücün dilini” öğrenmesi ve savunma alanında kendini geliştirmesi gerektiğini belirtiyor. “Avrupa ordusu” yerine “Avrupalıların ordusunun” oluşturulması gerektiğine işaret eden von der Leyen, “tehlikeli görevlere” ilişkin kararların ulusal düzeyde alınmasının şart olduğunu vurguluyor.

AB reformuna vatandaşların katılımı

Von der Leyen 2020 yılından itibaren AB'nin reformu için vatandaşlarla diyaloğu artırmayı hedefleyen bir programı hayata geçirmek istiyor. "Avrupa için Konferanslar” adı altındaki iki yıl sürmesi planlanan programda, gündeme getirilecek önemli önerilerin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Avrupa Parlamentosu'na yasa tasarısı sunma hakkı

AB sistemine göre, şimdiye kadar yasa teklifi sunma hakkı sadece Komisyon'da bulunuyordu. Ancak von der Leyen bu konuda değişiklik yaparak, üyelerinin çoğunluğu tarafından kabul edildiği takdirde Avrupa Parlamentosu'na da dolaylı olarak yetki verilmesini öneriyor.