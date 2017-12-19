Yeni Açık Pazar’da ilk etap tamam, ikinci etap başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Küçük Kaymaklı’da Özker Özgür Caddesi üzerinde sürdürdüğü Yeni Açık Pazar yapım projesinde ilk etap işleri tamamlandı.

Modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap verecek olan LTB Yeni Açık Pazar’ında altyapı ağırlıklı 1.etap çalışmaları kapsamında 400’e yakın standın elektrik bağlantıları yapılırken, asfalt serimi de tamamlandı. 1.etap içerisinde yer alan ve özel gereksinimli bireylerin de kullanabileceği tuvaletler hizmete hazır hale getirilirken, 2.etap içerisinde yer alan idari bina ve kafeteryanın ihalesi bağlanarak yapım aşamasına geçildi.

Başkan Harmancı ve Garabli çalışmaları yerinde inceledi

Tamamlanacak yapım işlerinin ardından çatı projesine geçilecek ve bunun tamamlanmasının ardından Yeni Açık Pazar hizmete hazır hale getirilecek. 1.etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli proje alanında incelemede bulundu.

Yapım aşamaları yanında tamamlanmasının ardından hizmet verecek şemayı Garabli ile paylaşan Başkan Harmancı, birlik yetkililerinin görüş ve önerilerini de dinledi.

Yenal Garabli: Projenin tamamlanmasını da büyük bir heyecanla bekliyoruz

İncelemenin ardından Başkan Harmancı ve Garabli açıklamalarda bulundu. Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, projenin hızla ilerlediğini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Lefkoşa’ya yakışır bir proje olduğunu gördüklerini aktardı.

Garabli, “Bir dönem çöpünü bile kaldıramayan LTB’nin böylesi bir projeye imza atabileceğini kimse tahmin edemezdi. Pazarcılar olarak Başkan Harmancı’ya teşekkür ediyor ve kendisini kutluyoruz. Projenin tamamlanmasını da büyük bir heyecanla bekliyoruz” dedi.

Başkan Harmancı: En başından itibaren Pazarcılar Birliği ile birlikte hareket ettik

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise Yeni Açık Pazar konusunda en başından beridir Pazarcılar Birliği ile birlikte hareket ettiklerini, proje tasarımında da hem pazarcıların, hem de yurttaşların ihtiyacını belirleyerek hareket ettiklerini söyledi.

Başkan Harmancı, ilk etabın tamamlandığını, hedefin üst yapıyı da bitirerek 7 gün farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak modern Pazar tesisini tamamlamak olduğunu sözlerine ekledi.