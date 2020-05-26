Girne İlçesi’nde yeni açılacak okula merhum başbakan Mustafa Çağatay’ın adı verilecek.
Bakanlar Kurulu kararına göre, Girne’de Püsküllü bölgesinde inşa edilen okul, gelecek eğitim yılında açılacak ve adı da “Mustafa Çağatay İlkokulu” olacak
Girne İlçesi’nde yeni açılacak okula merhum başbakan Mustafa Çağatay’ın adı verilecek.
Bakanlar Kurulu kararına göre, Girne’de Püsküllü bölgesinde inşa edilen okul, gelecek eğitim yılında açılacak ve adı da “Mustafa Çağatay İlkokulu” olacak
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