Yeni açılan yolun asfaltı kurumadan ilk trafik kazası gerçekleşti.
Geçtiğimiz gün yapımı tamamlanıp yeniden trafiğe açılan Lefkoşa-Güzelyurt yolu Gönyeli üst geçit kısmında bugün bir kaza meydana geldi. (MHA)
Detaylar az sonra...
Yeni açılan yolun asfaltı kurumadan ilk trafik kazası gerçekleşti.
Geçtiğimiz gün yapımı tamamlanıp yeniden trafiğe açılan Lefkoşa-Güzelyurt yolu Gönyeli üst geçit kısmında bugün bir kaza meydana geldi. (MHA)
Detaylar az sonra...
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