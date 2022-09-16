Yeni adli yıl bugün başlıyor

Yeni adli yılın bugün başlayacağı bildirildi.
Adli Yılı'nın başlaması nedeniyle Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, bugün saat 10.00’da basın toplantısı düzenleyecek.
Şefik’in basın toplantısı mahkemeler binasının orta bahçesinde yer alacak.
Yeni adli yılın bugün başlayacağı bildirildi.
Adli Yılı'nın başlaması nedeniyle Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, bugün saat 10.00’da basın toplantısı düzenleyecek.
Şefik’in basın toplantısı mahkemeler binasının orta bahçesinde yer alacak.
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