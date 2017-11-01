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“Yeni Aibo” 6600 liraya satışa çıkıyor

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“Yeni Aibo” 6600 liraya satışa çıkıyor
Robotik teknolojilerde altın çağın kurucularından olan Sony, her evin ihtiyacı olan sevimli hayvanları makine şeklinde üretmeye başlayalı uzun bir zaman oldu. Aibo robotu artık yenilendi ve Japonya’da satışa sunulmaya başlandı.

Webtekno’nun haberine göre Sony, eski robotik ve yapay zeka teknolojilerinin sahip olmadığı bir iddia da bulunuyor: Yeni Aibo, evin sakinleriyle duygusal bir bağ kurabiliyor ve onlara sevgi, şefkat ve arkadaşlık kazandırabiliyor. Aibo, vücudunu gerçek yavru köpekler kadar aktif ve hareketli bir şekilde kullanabilmek için 22 farklı ekleme sahip. Gözleri ise çeşitli ifadeler kullanabilmek için yuvarlak OLED paneller kullanıyor. Köpeğin batarya süresi ise 2 saat.

Diğer yandan Sony'ye göre Aibo'nun davranışları uyarlanabilir: Bu robot sahiplerini ev içinde arayabiliyor, onların nelerden mutlu olduklarını öğrenebiliyor ve yavaş yavaş çevresel etmenlere uyum sağlıyor. Sahip olduğu çeşitli sensörler aracılığıyla topladığı veriyi makine öğrenimi sistemleriyle analiz edip hareketlerini bu analizler sonucunda belirliyor. Aynı zamanda bulut veri sistemine bağlı olduğu için diğer Aibo'larla da iletişim kurabiliyor.

10 yıl önce piyasaya sürülen Aibo modellerinden bu yana teknoloji dünyasında çok sayıda devrimsel atılım gerçekleşti. Dolayısıyla yeni evcil hayvanımızın daha modern çizgilere sahip olması yadsınamaz. Hatta yeni Aibo, dahili fotoğraf makinesinden çekilen görüntülere erişmenize izin veren uygulamalara sahip. Robotla birlikte alınabilecek 3 yıllık abonelik sistemi ise Wi-Fi ve LTE bağlantı teknolojileri sayesinde bulut sistemine erişim sağlanıyor.

Ayrıca yaklaşık 100 TL daha vererek Aibo için özel olarak üretilen “Aibone” adlı kemiğe de sahip olabilirsiniz. Bu arada Aibo'nun fiyatı, Japon Yen'i TL kuru çevirisiyle 256 GB'lık iPhone X'dan daha ucuz: 6597 TL (198.000 Yen)

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