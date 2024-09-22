“Yeni Akademik Yıla Merhaba Eylül Sergisi” Tatar tarafından açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi “2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni’nin ardından açılışı gerçekleştirilen ve yeni akademik dönemin ilk sergisi olan “Yeni Akademik Yıla Merhaba Eylül Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin 20 ödüllü akademisyen sanatçısının eserlerini bir araya getiren sergide; resim, heykel, seramik ve baskı resimlerden oluşan 50 eseri sanat severlerle buluştu. Serginin açılışında; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç birer konuşma yaptı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 465’inci sergisi olma özelliği taşıyan sergi, 15 Ekim’e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “New York’ta, Kıbrıs’ın gerçeklerini uluslararası arenada bir kez daha anlatacağız.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasına; sergi öncesinde gerçekleştirilen “2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni”nin de verdiği “Kıbrıs İçin Yeni Gelecek: 2 Devletli Çözüm” dersine değinerek başladı. Yeni eğitim döneminin ilk dersinde, ele aldığı konu ile KKTC’de neden iki ayrı halkın ve devletin bulunduğunu anlatmaya çalıştığını belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Açılış dersinde anlattığım konuları hatırlıyorsunuz. Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği yapay zeka tabanlı akademisyen AI. Prof. DUX ile tanıştınız, şimdi ise birçok farklı kültürden sanatçının bir araya getirdiği 50 eserle buluştunuz. KKTC’nin bugün hangi aşamaya geldiğini bir kez daha görüyorsunuz” dedi.

Kısa zaman içerisinde New York’a yapacağı ziyaretle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ın gerçeklerini uluslararası arenada bir kez daha anlatmak için yola çıkacağını söyledi. “Biz, dünyanın en güzel yerlerinden birinde; sanat ve kültürün merkezi haline gelen bir adada yaşıyoruz” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Birçok farklı kültürün bir araya geldiği Yakın Doğu Üniversitesi’nde ortaya çıkan yeni eserlerin bize ışık tuttuğunu görmekten mutluluk duyuyorum. Bu değerli çalışmalara imza atan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyor ve yeni akademik yılda başarılar diliyorum” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Gelecek nesillerin, daha donanımlı ve yaratıcı bireyler olarak yetiştirme kararlılığındayız.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “İnsanlığın ancak sanat ve bilimin uyumu ile ilerleyebileceğine olan inancımızı pekiştiren bu açılışlar, bilimsel çalışmalarımızı estetikle birleştiriyor” ifadelerini kullandı.

Sanat ve bilimin, toplumun gelişiminde en önemli iki güç olduğunu belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Toplumların daha adil, yaratıcı ve sürdürülebilir bir geleceğe yönelmesi, bu iki alanın birlikte ilerlemesi ile mümkün olabilir. Bizler de bu anlayışla; gelecek nesilleri daha donanımlı ve yaratıcı bireyler olarak yetiştirme kararlılığındayız” dedi.

“Yeni akademik yılın, bireysel başarıların ve yeni keşiflerin toplumsal ilerlemeye katkıda bulunduğu bir süreç olmasını diliyorum” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bilimin ışığı ve sanatın rehberliğiyle atılan her adım, insanlık için daha aydınlık bir geleceğin inşasında bir tuğla olacaktır. Bu sergiyle başladığımız yeni dönemin, akademik başarılarla taçlanan verimli bir süreç olmasını temenni ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Erdal Aygenç: “Sanat sınırsız düşünceler doğurur, sınırsız ufuklar açar.”

“Yeni Akademik Yıla Merhaba Eylül Sergisi”nin açılışında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Sanat eğitimi, öğrencilerin yaratıcı potansiyellerini ortaya koymalarına olanak tanıyan, deneyimleyerek öğrenme fırsatları sunan bir süreçtir” dedi.

“Bu eğitim sürecinde öğrenciler, sanat ve tasarım alanlarındaki sorunları tanımlayıp, araştırma ve denemeler sonucunda elde ettikleri buluşlarla çözüm önerileri geliştirirler” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Aygenç, “Nesnelerin hem kendi iç yapılarıyla hem de çevreleriyle olan ilişkilerini düşünsel düzeyde analiz etme becerisi kazanırlar. Bu sayede, bireysel özelliklerine uygun özgün bir ifade dili geliştirerek, kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade edebilme yetkinliğini edinirler” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim alan öğrencilerin en büyük ayrıcalığının; müzeler kuran, müzeler geliştiren, eserlerle donatılmış bir üniversitede kampüsünde olmaları olduğunu belirten Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Sanatın farklı alanlarında sürekli eser üreten öğretim üyelerimizin varlığı, öğrencilerimiz için eşsiz bir öğrenme deneyimi sunuyor. Bu yaratıcı ve ilham verici ortam, onların sanatsal gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Unutmayın ki; sanat sınırsız düşünceler doğurur, sınırsız ufuklar açar” dedi.