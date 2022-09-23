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Yeni akaryakıt fiyatları Resmi Gazete'de yayımlandı

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek olan akaryakıt fiyatlarını açıklamasının ardından karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni akaryakıt fiyatları Resmi Gazete'de yayımlandı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 24 Eylül 2022 Cumartesi günü yürürlüğe girecek akaryakıt fiyatlarını açıkladı. Yeni fiyatlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Bakan Amcaoğlu, bir litre 95 oktan kurşunsuz benzinin pompa satış fiyatının 19.91 TL, 98 oktan kurşunsuz benzin fiyatının 20.22 TL, Euro Diesel’in 22.68 TL ve gazyağının 22.92 TL olduğunu kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, “Her seferde belirteceğim, fiyat artışı veya indirimi keyfi değildir, uluslararası piyasalara göre belirlenmektedir” dedi.

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