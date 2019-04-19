Pek çok insan gezip gördüğü yerlerde selfie çeker. Stephanie Leigh Rose isimli Fransız sanatçı, selfie yerine ölü taklidi fotoğraflarıyla seyahatlerini belgelemeyi tercih ediyor. Dünyanın pek çok farklı şehrinde, önemli yapıların önünde ya da çok tanınan sokak ya da caddelerde yere yatarak, uzaktan fotoğrafını çektiriyor. Etraftakilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan yerde ölü taklidi yapan ve bu fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Rose, bu ilginç fotoğraflarını ‘stefdies’ (Stephanie’nin ölümü) adını verdiği Instagram sayfasında paylaşıyor.

Pek çok insan gezip gördüğü yerlerde selfie çeker. Stephanie Leigh Rose isimli Fransız sanatçı, selfie yerine ölü taklidi fotoğraflarıyla seyahatlerini belgelemeyi tercih ediyor.