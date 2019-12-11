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Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak: İnsanlar bize bakıp dinden soğuyor

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Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Güzel değil kötü örnek oluyoruz artık. İnsanlar bize bakıp dinden soğuyor" ifadelerini kullandı
Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak: İnsanlar bize bakıp dinden soğuyor

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında 'dinin bazıları tarafından kullanıldığını' iddia ederek "Her devrin adamları, her zaman bir yolunu bulur ve gemilerini yürütürler. Bunlar, kendilerini gizlemek için toplumun itibar ettiği her şeyi kullanırlar. Cesur göründüklerine bakmayın, korkaktırlar. Cesaret gösterisi yapıyorlar. Tavus kuşu gibi tüylerini kabartıyorlar" ifadelerini kullandı.

 

"Evindeki çerçeveletip duvara astığı Kâbe örtüsü ya da manasını öğrenme zahmetine bile katlanmadığı pahalı hat levhası onu kurtaramayacak" diyen Dilipak ayrıca 'bugünkü müslümanların' kötü örnek olduklarını söyledi.

Dilipak'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Hani 'el emin' olacaktık, 'Urvetül vuska' olacaktık, 'Veresetül enbiya' olacaktık, 'Yaşayan Kur’an' olacaktık!?. Güzel değil kötü örnek oluyoruz artık. İnsanlar bize bakıp dinden soğuyor. Birileri artık başlarını açsalar, yamyam birtakım insanlar dinden söz etmeseler, aslında daha iyi ederler sanki. Zaten bazıları başlarını açmaya başladı.

 

Kızılı moru yeşile boyayınca bizim olmuyor. Şarabı üç yudumda, besmele çekerek içerseniz helal olmaz. Hakkı ile elde edilmeyen makam da, servet de saadet sağlamaz.

Adamın biri birine namaz kıl diyormuş öteki de ona sen de zekat ver diyormuş. Yoldan geçen dönmüş bakmış, 'Namaz oruç sende yok, hac zekat da ötekinde yok. Bir kelime-i şehadet kaldı onun da manasını bilmezsiniz tartışmayın varın gidin işinize' demiş."

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