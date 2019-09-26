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Yeni Akit yazarı: Fen Bilimleri kitabında Allah kelimesi geçmiyor, bu kitapları benimseyen gençler AK Parti'ye oy vermez

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Yeni Akit yazarı Ali Erkan Kavaklı, ders kitaplarında doğanın 'yaratıcı' olarak yansıtıldığını belirtilerek bu durumun 'Allah'a şirk koşmak' olduğunu iddia etti. Kavaklı, "Bu kitapları okuyan ve benimseyen gençler AK Parti’ye oy vermez" ifadelerini kullan
Yeni Akit yazarı: Fen Bilimleri kitabında Allah kelimesi geçmiyor, bu kitapları benimseyen gençler AK Parti'ye oy vermez

Yeni Akit yazarı Ali Erkan Kavaklı, ders kitaplarında doğanın 'yaratıcı' olarak yansıtıldığını belirtilerek bu durumun 'Allah'a şirk koşmak' olduğunu iddia etti. Kavaklı, "Bu kitapları okuyan ve benimseyen gençler AK Parti’ye oy vermez" ifadelerini kullandı.

Kitaba baktım ki yerli-milli hiçbir şey yok, ateist bakış açısı devam ediyor. DOĞA evrendeki her şeyi yapıyor ve düzenliyor, ders kitapları şirk koşmayı sürdürüyor" diyen Kavaklı, ders kitaplarında yer alan açıklamaları köşesine taşıyarak söz konusu ifadelerin 'Allah'a şirk koşmak' olduğunu iddia etti:

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Erkan Kavaklı, bugünkü yazısında Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ders kitaplarında kullanılan ifadeleri eleştirdi. 

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Erkan Kavaklı, bugünkü yazısında Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ders kitaplarında kullanılan ifadeleri eleştirdi. 

'Doğanın canlılara yaptığı bu güzel sürpriz çok soğuk havalarda göl, akarsu, deniz gibi yaşam alanlarında su içinde ve altındaki canlılığın devam etmesini sağlar.' (s. 135)

Bu milletin % 99’u Müslüman, Allah’a inanır. Doğa yaratıcı olamaz ama ders kitabı tam tersini söylüyor.

İstisnadır, gözden kaçmıştır sanmayın.

Örnekleri çoğaltmak mümkün. Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Biyoloji, Fizik, Kimya, Coğrafya, Sosyal Bilgiler kitaplarında Allah ve yaratıcı kelimeleri geçmiyor. Doğa, varlıklar, eşya yaratıcı yerine konuyor.

Ak Parti, bütün okullara seçmeli de olsa Kur’an, Siyer, Temel Dini Bilgiler dersi koydu. Seçmeli derslerde öğretmen Allah’ı anlatıyor. Asıl derslerde doğa tanrı yerine konarak çocuklarımızın zihnine şırınga ediliyor. 

Fen Bilimleri, Biyoloji, Kimya, Fizik, Coğrafya kitapları, evreni ve canlıları hikmetle yaratan Allah’ı anmamakta neden ısrarlı? Hâsılı ders kitapları yerli ve milli değil."

 

Ders kitaplarında yer alan ifadeler konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Kavaklı, şunları söyledi:

"Reis, ders kitaplarındaki ateist propagandaya son vermek için ne zaman kükreyeceksiniz?

Bu kitapları okuyan ve benimseyen gençler Ak Parti’ye oy vermez. Doğacı ateistlerin partilerini sen bizden iyi bilirsin."

'Ders kitapları değil şirk kitapları, Cumhurbaşkanımızı kim yanıltıyor?' başlıklı yazısında Kavaklı, Erdoğan'ın "Ders müfredatlarını milletimizin inancını, değerlerini hor gören ideolojik unsurlardan temizledik" ifadelerini hatırlatarak "Çok ama çok sevinmiştim. Sevincim Fen Bilimleri 6. sınıf kitabını MEB’in internet sitesinden indirene kadar sürdü" ifadelerini kullandı."

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