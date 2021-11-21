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Yeni Alman hükümeti esrar kullanımını yasallaştırmaya hazırlanıyor

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Almanya'da yeni koalisyon hükümetini kurması beklenen SPD, FDP ve Yeşiller, esrarın keyif amaçlı kullanımını yasallaştırmak konusunda anlaştı. Kimi hukukçular, hekimler ve siyasetçiler ise bu adıma itiraz ediyor.
Yeni Alman hükümeti esrar kullanımını yasallaştırmaya hazırlanıyor

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FPD) yürüttüğü koalisyon görüşmelerinde, esrarın keyif amaçlı kullanımının yasallaştırılması konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Funke Medya Grubu yayımladığıhaberde, Almanya'da yeni hükümeti kurması beklenen koalisyon partilerinin, esrar tüketiminin yasallaştırılması konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Yapılacak yasal düzenlemeyle yetişkinlere keyif amaçlı esrar satışının ancak lisans verilmiş işletmelerce gerçekleştirileceği, bu sayede de satılan esrarın denetlenebilir olacağı belirtildi.

Üç partinin, bu yolla uyuşturucu amaçlı kullanılan tehlikeli maddelerin, kimyasal içeriklerin yol açtığı zararların daha güçlü bir şekilde önlemeyi sağlamayı da hedeflediği belirtildi.

Mutabakatın, haftaya tamamlanması öngörülen koalisyon görüşmeleri sonrasında kaleme alınacak koalisyon anlaşmasında yer alacağı kaydedildi.

Mali avantaj: Yıllık yaklaşık 5 milyar euro

Hamburg merkezli İktisadi Rekabet Enstitüsü'nün (DICE) bir araştırmasına göre esrarın yasallaştırılması Almanya'ya yıllık 3,4 milyar euro mali kaynak sağlayabilir.

Raporda, yasallaştırma sayesinde "esrar ekonomisinin" binlerce kişi için istihdam fırsatı yaratacağı ayrıca polis ve yargı sisteminin, mafya ve yasadışı gruplarla mücadelede yıllık harcadığı yaklaşık 1,3 milyar euro tutarındaki mali kaynağın da tasarruf edilebileceği aktarılıyor.

Araştırma sonuçlarını Berlin'de düzenlediği basın toplantısında açıklayan Justus Haucap, "Esrarda izlenen yasaklama politikası başarısız oldu, uyuşturucu tüketimi azaltılamadı" dedi. Haucap, bu pazarın devlet tarafından regüle edilmesinin daha mantıklı olduğuna vurgu yaparak, bu sayede esrarın kalitesinin daha etkin bir şekilde denetlenebileceğini savundu.

Siyasi itirazlar: Tehlikeli

Ancak siyaset sahnesinden esrarın yasallaştırılmasına itirazlar yükseliyor.

Kuzey Ren Vestfalya'nın Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Başbakanı Hendrik Wüst, yeni Federal Hükümeti kurmaya hazırlanan partileri eleştirdi, esrarın yasallaştırılmasına itiraz etti.

RTL/ntv yayınına katılan Wüst, "gerçekten daha önemli başka sorunlarımız var" diyerek bu yönde atılacak adımın "tehlikeli" olacağını söyledi. Yasallaştırılmanın, esrarın yasadışı uyuşturucu ticareti dışına çıkartılması hedefini sağlayamadığını, Hollanda'nın bunun için örnek teşkil ettiğini kaydeden Wüst, esrar ticareti ile bağlantılı organize suçlarda büyük artış yaşandığını kaydetti.

Bayvera hükümeti de esrarın yasallaştırılmasına itiraz ediyor. Bavyera Eyaleti Sağlık Bakanı Holetschek, yeni hükümeti kurmaya hazırlanan partilere uzmanların uyarılarını dikkate alma çağrısı yaptı.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Holetschek, esrarı zararsızmış gibi göstermenin, bu yönde bir algı yaratmanın yanlış olduğunu, yasallaştırmanın daha çok kişiyi esrar kullanmaya teşvik edebileceğini söyledi.

Esrarın yol açtığı bağımlılık riski ile hafızaya, öğrenmeye ve düşünmeye olumsuz etkileri konularında uyarılarda bulunan  Sağlık Bakanı Holetschek, "Esrar, psikotik hastalıklar ile diğer bazı psikiyatrik hastalıklar riskini artırıyor" dedi.

Endişe ve çekinceler

Esrarı kullanımının yasallaştırılması girişimi, kimi hekimler ve hukukçular tarafından da eleştiriliyor.

Ceza ve tıp hukuku uzmanı Profesör Michael Kubiciel, esrarın yasallaştırılması sonucunda gençler arasında uyuşturucu suçlarının artabileceği uyarısında bulundu.

Kubiciel, gençlerin, reşit arkadaşlarından uyuşturucu satın almalarını talep edebileceklerini, ya da reşit kişilerin 18 yaşından küçüklere çok daha kolay temin edebilecekleri uyuşturucuları satabileceklerine dikkat çeken, esrarın yasallaştırılmasının özellikle gençlere verilmiş yanlış bir mesaj olacağını savundu.

Çocuk ve Gençlerin Bağımlılık Sorunları Merkezi Yöneticisi olan hekim Rainer Thomasius ise, esrarın yasallaştırılması sonucunda özellikle gençlerde psikiyatrik rahatsızlık ve sağlık sorunların artabileceği uyarısında bulundu.

Neuen Osnabrücker Zeitung'akonuşan Thomasius,  "ABD, Kanada ve Portekiz gibi esrarın yasallaştığı ülkelerde esrar tüketimi yaklaşık yüzde 30 oranında arttı, bununla ilintili psikolojik rahatsızlıklar da yüzde 25 oranında yükseldi” dedi.

Hekimler, özellikle gençlerde esrarın bir kez kullanılsa da beyne zarar verdiği, bağımlılık riskinin de çok yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

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