  • BIST 1.166
  • Altın 487,703
  • Dolar 7,8443
  • Euro 9,2684
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1915 test yapıldı, 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Yeni anket! Cumhur ittifakı çöküşte... %43'ün altına düştü...

»
İstanbul Ekonomi Araştırma anketi: ‘Cumhur ittifakı’ yüzde 43’ün altında
Yeni anket! Cumhur ittifakı çöküşte... %43'ün altına düştü...

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’a konuşan şirketin genel müdürü Can Selçuki, ekimin ilk haftasında 1500 kişinin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre anketi cevapların yüzde 35’i, bu pazar seçim olsa AKP’ye oy vereceğini söylüyor. CHP’nin oy oranı yüzde 17.4, İYİ Parti yüzde 13.7, HDP yüzde 9.9, MHP ise 7.7 olarak ölçüldü.

Selçuki, Covid-19 nedeniyle evde kalınan geçen bahar aylarında ‘cumhur ittifakı’nın yüzde 47-48 bandında bulunduğunu, düşüşteki en önemli etkenin ekonomi olduğunu ifade etti.

Şirketin müdürü, CHP’deki düşüşün ‘sessiz kalmaları’yla ilgili olduğunu belirtirken, İYİ Parti’nin oyunun ilk defa bu seviyeye çıktığını dile getirdi.

 

Ekonomi sorusu

Ankete göre “Ekonomiyi hangi lider en iyi şekilde düzeltebilir” sorusuna “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan” yantını verenlerin oranı mayısa göre yüzde 40’tan yüzde 33’e düştü.

Selçuki, ekonomiyi düzeltebilecek liderler arasında ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yüzde 4.6’dan yüzde 8.6’ya çıktığını, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ise 2.3’ten 8.9’a yükseldiğini söyledi.b

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis 'korona parti'sini bastı: 239 bin TL ceza kesildi10 Ekim 2020 Cumartesi 12:50
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azeri mevkidaşı Bayramov ile Dağlık Karabağ'daki ateşkes kararını görüştü10 Ekim 2020 Cumartesi 11:57
  • Ankara'da iki yük treni kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist hayatını kaybetti10 Ekim 2020 Cumartesi 11:57
  • Dağlık Karabağ'da Esir Ve Cenaze Değişimi İçin Ateşkes İlan Edildi10 Ekim 2020 Cumartesi 10:56
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: ”Ermenistan Başbakanı’nın ayakları yere basarsa görüşmeye hazırız”10 Ekim 2020 Cumartesi 08:39
  • Doktor: Kaybettiğim hastam, entübe olmadan önce ‘Beni bırakma’ diye yalvardı09 Ekim 2020 Cuma 22:46
  • Covid-19’lu kadın, kuaförde gelinbaşı yaptırırken bulundu09 Ekim 2020 Cuma 22:36
  • Öztrak: Dolar ne zaman rekor kırsa Erdoğan soluğu Katar'da alıyor09 Ekim 2020 Cuma 20:10
  • Koca: Yerli aşıda iki hafta sonra ilk insanlı deneme yapılacak09 Ekim 2020 Cuma 20:05
  • MasterChef Türkiye'de korkutan kaza!09 Ekim 2020 Cuma 19:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti