Yeni anket! Cumhur ittifakı çöküşte... %43'ün altına düştü...

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’a konuşan şirketin genel müdürü Can Selçuki, ekimin ilk haftasında 1500 kişinin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre anketi cevapların yüzde 35’i, bu pazar seçim olsa AKP’ye oy vereceğini söylüyor. CHP’nin oy oranı yüzde 17.4, İYİ Parti yüzde 13.7, HDP yüzde 9.9, MHP ise 7.7 olarak ölçüldü.

Selçuki, Covid-19 nedeniyle evde kalınan geçen bahar aylarında ‘cumhur ittifakı’nın yüzde 47-48 bandında bulunduğunu, düşüşteki en önemli etkenin ekonomi olduğunu ifade etti.

Şirketin müdürü, CHP’deki düşüşün ‘sessiz kalmaları’yla ilgili olduğunu belirtirken, İYİ Parti’nin oyunun ilk defa bu seviyeye çıktığını dile getirdi.

Ekonomi sorusu

Ankete göre “Ekonomiyi hangi lider en iyi şekilde düzeltebilir” sorusuna “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan” yantını verenlerin oranı mayısa göre yüzde 40’tan yüzde 33’e düştü.

Selçuki, ekonomiyi düzeltebilecek liderler arasında ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yüzde 4.6’dan yüzde 8.6’ya çıktığını, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ise 2.3’ten 8.9’a yükseldiğini söyledi.b