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Yeni araştırma: Çay içmek hayat kurtarıyor

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Yeni araştırma: Çay içmek hayat kurtarıyor
Yeni araştırma: Çay içmek hayat kurtarıyor

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden uzmanların yaptığı bir çalışmaya göre düzenli siyah çay içmek, ölüm riskinin azalmasıyla ilişkili.

Annals of Internal Medicine adlı hakemli bilimsel dergide bugün yayımlanan bulgulara göre günde iki veya daha fazla çay içenlerde ölüm riski, çay tüketmeyenlere göre yüzde 9 ila 13 daha düşük.

Araştırmada, Birleşik Krallık'ta hastalıkların ortaya çıkışında çevresel ve genetik faktörlerin incelenebilmesi için kurulan UK Biobank'ın verileri incelendi. 10 yıldan fazla bir süre analiz edildi.

Yaşları 40 ile 69 arasında değişen 500 bin kişinin yüzde 85'i düzenli şekilde çay tükettiğini bildirdi. Bunların yüzde 89'u siyah çay kullandığını açıkladı.

Ölüm riskindeki azalmanın, çaya süt veya şeker eklenmesine ve sıcaklığa göre değişmediği de belirlendi.

Araştırmayı yorumlayan Madrid Otonom Üniversitesi'nde koruyucu tıp ve halk sağlığı profesörü Fernando Rodriguez Artalejo, çalışma için "alanda önemli bir ilerleme" ifadesini kullandı:

Bu makale düzenli siyah çay tüketiminin, orta yaşlı, çoğunlukla beyaz yetişkinlerde kardiyovasküler hastalık ölümlerinde 10 yıllık bir sürede mütevazı bir azalma ile ilişkili olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte Artalejo, çay içenlerde ölüm oranının düşmesinin nedenine kesin şekilde "çay" denemeyeceğini vurguladı. Araştırmada daha incelenecek birçok faktör olduğunun altını çizdi.

Araştırmayı yöneten Maki Inoue-Choi de "Çay içme alışkanlığını değiştirmek için yeterli kanıt yok. Günde bir bardak içiyorsanız bu iyi" diye konuştu.

 

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