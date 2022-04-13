Yeni araştırma: Güneş kremleri Akdeniz’i kirletiyor, denize kimyasal yayıyor

Türkiye'nin en büyük tatil cenneti Akdeniz kıyıları, güneş kremlerinin tehdidi altında. Yapılan son araştırmalar, güneş kremleri içerisinde yer alan kimyasalların Akdeniz'in ekosistemine zarar verdiğini ortaya koydu.

Her yazın vazgeçilmez ürünü olan güneş koruyucu krem ve losyonların denizlerin kirlenmesine neden olduğunu biliyor muydunuz?

Deniz Kirliliği üzerine bilimsel araştırmalar yayınlayan “Marine Pollution” dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, güneş koruyucu losyonlarda bulunan kimyasalların Akdeniz’i kirlettiğini ortaya koydu.

Yapılan yeni araştırma, güneş koruyucu losyonlarda bulunan kimyasalların Akdeniz’deki bitkiler tarafından emildiğini ve buralarda biriktiğini ortaya koydu.

ARAŞTIRMACILAR UYARDI

Bilim insanları, İspanya’nın Mayorka kenti kıyısında bulunan ve Akdeniz’e özgü bir deniz otu türü olan ve Türkçeye deniz eriştesi olarak geçen Posidonia oceanica’nın gövdelerinde ultraviyole filtreler keşfettiklerini duyurdu. Araştırmacılar, bu durumun turistik bölgeler, eğlence yerleri ve plajlardan kaynaklandığını düşündüklerini vurguladı.

Çalışmayı yürüten ekibin başındaki Dr Silvia Díaz Cruz, “Akdeniz, yerleşim bölgesindeki faaliyetlerin yanı sıra limanındaki sirkülasyon ve turizmden de etkileniyor” dedi. Cruz, “Akdeniz sığ, küçük ve kapalı olduğu için UV emici kimyasalların miktarı yüksek seviyelere ulaşabilir” dedi.

Akdeniz’den alınan örneklerde, oksibenzon, avobenzon 4-metil, benziliden kafur, benzofenon-4 ve metil parabenler dahil olmak üzere değişen konsantrasyonlarda güneş kremi bileşenleri bulunduğu açıklandı.

‘ZARARLARINDAN ENDİŞELİYİZ’

Bu kimyasalların yosunlar üzerindeki tam etkisi bilinmemekle birlikte, araştırmacılar potansiyel zararlı etkilerden endişe duyduklarını belirtti.

Araştırmanın yazarlarından Profesör Nona Agawin, “Güneş koruyucu kremlerin, denizdeki bitkilerin fotosentezini etkilediğini öğrendik. Deniz bitkileri ve yosunlar Akdeniz için çok önemli. Bu yüzden ekoloji için bu durumu ciddiye almalıyız.” dedi.

MERCAN RESİFLERİNİ DE ETKİLİYOR

Posidonia oceanica olarak bilinen deniz eriştesi, Akdeniz kıyılarında geniş çayırlar oluşturduğu için sağlıklı bir okyanus ekosisteminin korunmasında çok önemli bir rol oynuyor. Deniz otu çayırları, çeşitli deniz türlerine ev sahipliği yaparken, kıyı bölgelerinin erozyona karşı tamponlanmasına da yardımcı oluyor.

Daha önce yapılan araştırmalar, belirli UV filtreli güneş koruyucu kimyasalların, balıklar, kaplumbağalar ve yunuslar üzerinde üreme sistemlerini bozmak ve gelişimlerine zarar vermek de dahil olmak üzere zararlı etkileri olabileceğini ortaya çıkarmıştı. Bu kimyasalların mercan resiflerini de etkilediği ortaya çıkmıştı.

Araştırmacılar, deniz otu çayırlarında UV filtreli kimyasalların etkileri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguladı. Agawin, “Hangi güneş koruyucu bileşenlerinin deniz yosunları için zararlı olduğunu bulursak, sahile gidenleri ve deniz yosunlarını korumak için daha iyi düzenlemeler yapmalı ve alternatifler sunmalıyız” dedi.