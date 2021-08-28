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Yeni araştırma: Hem kadınlar hem de erkekler, çevreci kişileri "seksi" buluyor

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Yeni bir araştırmaya göre hem kadınlar hem de erkekler, çevreci eğilimlere sahip bireyleri "seksi" buluyor.
Yeni araştırma: Hem kadınlar hem de erkekler, çevreci kişileri "seksi" buluyor

 

Hakemli bilimsel dergi Personality and Individual Differences’ta yayımlanan araştırmada çevresel hassasiyetlere sahip kişilerin, potansiyel partnerler tarafından daha olumlu değerlendirildiği ortaya kondu.

Worcester Üniversitesi'nden Daniel Farrelly ve Wolverhampton Üniversitesi'nden Manpal Bhogal’ın da aralarında bulunduğu araştırmanın yazarları, "çevre dostu davranışların kişinin arzulanma ihtimalini artırabileceğini" ifade etti.

Araştırmacılar ilk olarak Birleşik Krallık'tan 157 heteroseksüel yetişkini çevrimiçi bir çalışmaya dahil etti. Çalışmanın katılımcılarına partner seçimiyle ilgili bir dizi varsayımsal senaryo sunuldu.

Bazı senaryolarda partnerler çevreye duyarlı tasvir edildi. Bunlar arasında, "A kişisi her zaman atıklarını geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılabilmesi için ayırıyor" gibi senaryolar yer aldı.

Bazı senaryolarsa partnerleri çevreye duyarlı olmayan kişiler gibi tasvir etti.

Bunun ardından katılımcılardan, her senaryodaki kişiyi kısa ve uzun vadeli bir ilişki için derecelendirmesi istendi.

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Böylece erkeklerin ve kadınların, özellikle uzun vadeli ilişkiler için çevreye duyarlı davranışlar sergileyen kişilere daha fazla ilgi duyduğu anlaşıldı.

Daha sonra 307 heteroseksüel yetişkinin katıldığı bir deneyde de bir başka varsayımsal senaryo kullanıldı.

Bu senaryoda hayali bir anketör, katılımcılara çevresel alışkanlıklarıyla ilgili sorular yöneltiyordu.

Hayali anketör için hoş görünümlü kadın ve erkeklerin fotoğrafları katılımcılara gösterildi.

Bunun sonucunda katılımcıların, çevresel hassasiyetlere daha çok önem verdiği ve çevre dostu gibi algılanmayı tercih ettiği ortaya çıktı.

Araştırmanın yazarları, "Çevreci davranışlar şeklinde ortaya çıkan toplum yanlısı davranışların romantik ilişkilerde uyarlanabilir bir rolü olabileceğini gösterdik" açıklamasında bulundu:

Bulgular, partner seçiminde çevreye gösterilen özeni ortaya koyuyor. Çevrecilik, kendimizin ve gelecek nesillerin daha iyi bir dünya görme şansını artırır. Bu nedenle çevre dostu davranışlara yönelik ilgi, bireylerin yavrularına özen göstermesiyle de açıklanabilir.

 

Independent Türkçe, Forbes

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