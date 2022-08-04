  • BIST 2.684,46
  • Altın 1022.833
  • Dolar 17.9531
  • Euro 18.2878
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKadınlar da Yumurta Dondurma İşlemine Dikkat!

Yeni araştırma o tezi çürüttü: Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşamıyor

» »
Yeni bir çalışma bilim dünyasının şimdiye kadar üstünde durduğu o tezi çürütmüş olabilir. Şimdiye kadar kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığı düşünülürken son araştırma ile beraber bu inanç yıkılabilir.
Yeni araştırma o tezi çürüttü: Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşamıyor

Bilim dünyası sık sık insanların ömürleriyle ilgili araştırmalar yaparken kadınların, erkeklerden daha uzun yaşadığı üzerinde duruyordu. Ancak yeni bir araştırma, evli veya üniversite eğitimli erkeklerin, lise diploması olmayan kadınlardan daha uzun yaşadığını ileri sürüyor.

Tüm kıtalarda iki yüzyıla yayılan analiz; erkeklerin, kadınlardan daha uzun yaşama şanslarının olduğu sonucuna vardı.

BMJ Open dergisinde yayınlanan çalışma, yaklaşık 200 yıl boyunca 199 ülkede kadın ve erkeklerin yaşam sürelerine ilişkin verileri inceledi. Araştırmacılar; erkeklerin, özellikle evli veya diploma sahibi olan kadınlardan daha uzun yaşama olasılıklarının yüksek olduğu sonucuna vardı:

“Evli veya üniversite diplomasına sahip erkekler, evli olmayan veya lise diplomasına sahip olmayan kadınlardan daha uzun yaşama eğiliminde.”

Analiz ayrıca gelişmiş ülkelerde erkeklerin kadınlardan daha uzun yaşama olasılığının kademeli olarak arttığını buldu.

Bu bulgular, erkeklerin kadınlar kadar uzun yaşamadığı yönündeki genel izlenime meydan okuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadınlar iddialı iletişim tekniklerini nasıl etkili kullanılabilir?22 Haziran 2022 Çarşamba 13:34
  • Kiğılı'dan 'basen dikkat çekmeyecek kıyafet giyin' açıklaması: Tüm çalışanlarımızdan özür diledik15 Haziran 2022 Çarşamba 23:03
  • ‘Çıplak giysiler’ feminist manifesto mu, pandemiye isyan mı?12 Haziran 2022 Pazar 19:38
  • Pınar Gültekin davasında 12’nci duruşma bugün: Karar çıkması bekleniyor16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:33
  • Britney Spears düşük yaptı: Mucize bebeğimizi kaybettik15 Mayıs 2022 Pazar 10:36
  • Sibel Tatar, Girişimci Güzel Anne Ödül Töreni'ne Katıldı13 Mayıs 2022 Cuma 11:46
  • ‘Hayır’ Kulübü kadınlara sesleniyor: Ofiste ‘terfi ettirmeyen işleri’ yapmayın08 Mayıs 2022 Pazar 21:57
  • Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, Anneler Günü Nedeniyle Ziyaretlerde Bulundu08 Mayıs 2022 Pazar 15:35
  • Yılın Kadın Girişimcisi Ödülleri İçin İKD ile Telsim Protokol İmzaladı06 Mayıs 2022 Cuma 18:06
  • Elena Krawzow: Playboy kapağına çıkan ilk Paralimpik yüzücü02 Mayıs 2022 Pazartesi 16:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti