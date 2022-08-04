Yeni araştırma o tezi çürüttü: Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşamıyor

Yeni bir çalışma bilim dünyasının şimdiye kadar üstünde durduğu o tezi çürütmüş olabilir. Şimdiye kadar kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığı düşünülürken son araştırma ile beraber bu inanç yıkılabilir.

Bilim dünyası sık sık insanların ömürleriyle ilgili araştırmalar yaparken kadınların, erkeklerden daha uzun yaşadığı üzerinde duruyordu. Ancak yeni bir araştırma, evli veya üniversite eğitimli erkeklerin, lise diploması olmayan kadınlardan daha uzun yaşadığını ileri sürüyor.

Tüm kıtalarda iki yüzyıla yayılan analiz; erkeklerin, kadınlardan daha uzun yaşama şanslarının olduğu sonucuna vardı.

BMJ Open dergisinde yayınlanan çalışma, yaklaşık 200 yıl boyunca 199 ülkede kadın ve erkeklerin yaşam sürelerine ilişkin verileri inceledi. Araştırmacılar; erkeklerin, özellikle evli veya diploma sahibi olan kadınlardan daha uzun yaşama olasılıklarının yüksek olduğu sonucuna vardı:

“Evli veya üniversite diplomasına sahip erkekler, evli olmayan veya lise diplomasına sahip olmayan kadınlardan daha uzun yaşama eğiliminde.”

Analiz ayrıca gelişmiş ülkelerde erkeklerin kadınlardan daha uzun yaşama olasılığının kademeli olarak arttığını buldu.

Bu bulgular, erkeklerin kadınlar kadar uzun yaşamadığı yönündeki genel izlenime meydan okuyor.