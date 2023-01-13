Yeni araştırma umut verdi: Kanserden ölüm oranlarında yüzde 32 düşüş

American Cancer Society'e göre, ABD'de kanserden ölüm oranları 1991'den 2019'a kadar geçen otuz yılda yüzde 32 düştü.

Kanser çağımızın en korkutucu hastalıklarından biri olarak görülse de yayınlanan yeni bir araştırma hastalıkla ilgili umut oldu. Kanserden ölüm oranlarında yüzde 32 düşüş kaydedildi. Açıklanan düşüş, 3,5 milyon daha az ölüm anlamına geliyor.

Bununla birlikte, kanser hâlâ ABD’de kalp hastalığından sonra ölüm nedenlerinde ikinci sırada yer alıyor.

American Cancer Society’e göre; 1991’de kanserden ölüm oranı 100.000 kişide 215 iken 2019’da 100.000 kişide 146’ya düştü. Her yıl 230.000 vakanın görüldüğü akciğer kanseri, günde 350 vakayla en çok hasta kaybının yaşandığı tür. Ancak teknolojik gelişmeler sayesinde artık daha erken teşhis konuluyor ve hastaların da hayatta kalma oranı üç yıl artmış durumda.

YÜZDE 19’U SİGARADAN KAYNAKLANIYOR

Araştırma, öngörülen yeni kanserlerin en az yüzde 42’sinin potansiyel olarak önlenebilir olduğunu ortaya koydu ve kanserlerin yüzde 19’unun sigaradan kaynaklandığını ve yüzde 18’inin de fazla vücut ağırlığı, alkol alımı, kötü beslenme gibi pek çok kötü alışkanlık ve yaşam tarzının birleşmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Rapor ayrıca kanser sonuçlarındaki ırksal ve ekonomik eşitsizlikleri de inceledi. Neredeyse her tür kanser için, beyaz insanların daha yüksek hayatta kalma oranına sahip olduğu görüldü. Araştırmaya göre; meme kanseri olan siyahi kadınlar, beyaz kadınlara göre yüzde 41 daha yüksek ölüm oranıyla karşı karşıya.

Kanser, 1 ila 14 yaş arası çocuklar için kazalardan sonra ikinci en yaygın ölüm nedeni olsa da 1970’lerden bu yana, çocuklarda kanser ölüm oranları yüzde 71 ve 15 ila 19 yaşları arasındakiler için yüzde 61 oranında azaldı.