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Yeni Araştırma: Uzaylılar Tarafından Kaçırılsanız Ne Olur?

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Yeni Araştırma: Uzaylılar Tarafından Kaçırılsanız Ne Olur?
Yeni Araştırma: Uzaylılar Tarafından Kaçırılsanız Ne Olur?

“Evrende yalnız mıyız” sorusuna yanıtlar sık sık farklı coğrafyalardan ve akademik geçmişe sahip insanlardan gelirken, yapılan yeni bir araştırma, ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. İspanya'da uzmanlar, "Peki uzaylılar gerçekten varsa ve bizi kaçırırlarsa ne olur?" sorusunun yanıtını aradı.

Dünyanın en büyük gizemlerinden biri olarak dünya dışı canlıların varlığından söz etmek mümkün. Bugüne kadar uzaylılar ile ilgili binlerce araştırma yayınlanırken, varlıklarıyla ilgili halen pek çok tartışma söz konusu.

Bazı insanlar uzaylıların var olduğuna inanırken, bazıları ise tüm güneş sisteminde yalnız olduğumuza inanıyor. “Peki uzaylılar gerçekten varsa ve bizi kaçırırlarsa ne olur?” Bu sorunun yanıtını İspanya’daki Zaragoza Üniversitesi profesörleri yanıtladı.

Yapılan incelemelerde, uzaylılar tarafından kaçırıldığınıza inanmanın, akıl sağlığınız için gerçekten kaçırılmak kadar etkili olduğu belirlendi.

BİNLERCE KİŞİ KAÇIRILDIĞINI İDDİA EDİYOR

Elvis Presley, David Bowie ve Robbie Williams gibi ünlüler UFO hikayelerinde başı çekerken, dünya çapında binlerce insan bir uzaylı tarafından kaçırıldığını iddia ediyor.

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Zaragoza Üniversitesi’nde yapılan araştırma, ‘uzaylılar tarafından kaçırılanların’ neredeyse yarısının travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) kriterlerini karşıladığını buldu.

Bu oran, insanlar tarafından kaçırılan kişilerdeki orandan biraz daha yüksek.

KAÇIRILDIĞINI SÖYLEYEN KİŞİLERİ GÖZLEMLEDİLER

Araştırmacılar, bulunmaları kolay olmadığı için uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia eden sadece 19 kişinin gözlemlendiğini açıkladı.

Dünya dışı varlıklar tarafından alındığını düşünmeyen 32 kişiyle karşılaştırıldığında, uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia edenlerde travma sonrası stres bozukluğu oranının daha yüksek olduğu saptandı.

Bulgular, insanların “neredeyse hiç yaşanmamış bir şey tarafından travmatize edilebileceğine” dair ilginç kanıtlar sunuyor.

‘GÖZYÜZÜNDE GARİP IŞIKLAR GÖRDÜM’

İspanya’daki Zaragoza Üniversitesi’nde çalışmanın yazarları, “İnanılmaz bir deneyimin anılarına verilen duygusal tepki, bir bireyin gerçekten travmatik bir olaya verdiği tepkiye benzer olabilir” dedi. Uzmanlar, ‘Kaçırılan kişiler PTSD’ye benzer bir duygusal tepki gösterebilirler çünkü anıları doğru ya da yanlış olsun, korkuları gerçektir.’ ifadelerinde bulundu.

Uzaylıların kaçırıldığını bildiren araştırmadaki gönüllülerden beşi gökyüzünde ‘garip’ ışıklar gördüğünü, 15’i ise bir uzay gemisi ve çeşitli uzaylı yaşam formları gördüğünü öne sürdü.

Yarısından fazlasında ‘kaçırılmaları’ nedeniyle, tipik olarak bir ila üç saati kapsayan hafıza kaybı yaşandığını belirtirken, bir kişi hafızasının bir buçuk gün boyunca yerine gelmediğini öne sürdü.

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