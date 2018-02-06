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"Yeni asgari ücret ivedi olarak belirlenmeli”

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"Yeni asgari ücret ivedi olarak belirlenmeli”
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yeni asgari ücretin ivedilikle belirlenmesini istedi

Yazılı bir açıklama yapan Bıçaklı, “Ülkemizde özellikle dövizin patlama yaptığı bir dönemde çalışanların ve özellikle özel sektörde sendikasız olarak günde 10-12 saat asgari ücretin altında esir gibi çalıştırılan işçiler bir an önce yeni asgari ücretin günün koşullarına uygun olarak yeniden belirlenmesini bekler” ifadelerini kullandı. 

Çalışma yaşamında iş kazaları, kayıtsız işçi çalıştırma, sosyal fonlara işverenlerin yatırım yapmaması, özel sektörde sendikalaşma gibi sorunlar yaşandığına işaret eden Bıçaklı, ancak çalışanların aileleriyle birlikte insanca bir yaşam sürdürebilmesi için yeni asgari ücretin öncelikli olarak belirlenmesi ve 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olması gerektiğini kaydetti. 

Bıçaklı, Asgari Ücret Komisyonu’nun ivedi olarak toplantıya çağrılması ve günün koşullarına göre yeni asgari ücretin belirlenmesi çağrısı yaptı. 

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