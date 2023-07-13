Yeni asgari ücret kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Temmuz 2023’ten itibaren geçerli olacak asgari ücret için tanınan 10 günlük itiraz süresi başladı.

Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Temmuz 2023’ten itibaren geçerli olacak asgari ücret için tanınan 10 günlük itiraz süresi başladı.

1 Temmuz itibariyle asgari ücretin net 15 bin 750 TL olarak uygulanacağına yönelik asgari ücret kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Temmuz 2023’ten itibaren geçerli olacak asgari ücret için tanınan 10 günlük itiraz süresi başladı.

Devlet tarafını temsilen 5, işçi tarafını temsilen 5 ve işveren tarafını temsilen 4 üyenin katıldığı toplantıda, yılın ikinci asgari ücreti 15 bin 750 TL net, 18 bin 103 TL brüt olarak onaylanmıştı.